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Israel und LibanonSie reden wieder miteinander  – das erste Mal seit 1983

Lesezeit: 3 Min.

Die Menschen in Libanon sind des Krieges müde: Ersthelfer stehen vor den Trümmern eines Gebäudes, das ein israelischer Luftangriff zerstört hat.
Die Menschen in Libanon sind des Krieges müde: Ersthelfer stehen vor den Trümmern eines Gebäudes, das ein israelischer Luftangriff zerstört hat. IBRAHIM AMRO/AFP

Nach Jahrzehnten wollen die Regierungen Israels und Libanons über Frieden sprechen. Doch was können Verhandlungen erreichen?

Von Bernd Dörries, Kairo

Dass sie direkt miteinander reden, kann man eine kleine Sensation nennen, ein historisches Ereignis. Ob es zu etwas führen wird, ist eine ganz andere Frage. Am Dienstag wollen sich Diplomaten aus Libanon und Israel in Washington treffen, zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand – und vielleicht sogar einen Normalisierungs- oder Friedensvertag.

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