Dass sie direkt miteinander reden, kann man eine kleine Sensation nennen, ein historisches Ereignis. Ob es zu etwas führen wird, ist eine ganz andere Frage. Am Dienstag wollen sich Diplomaten aus Libanon und Israel in Washington treffen, zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand – und vielleicht sogar einen Normalisierungs- oder Friedensvertag.