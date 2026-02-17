Zum zweiten Mal dieses Jahr haben sich die US-Regierung und das iranische Regime am Dienstag getroffen und versucht, mit diplomatischen Mitteln einen Krieg zu verhindern. Manche Beobachter sahen in dem Treffen in Genf schon den letzten Versuch. US-Senator Lindsey Graham, der am Wochenende in München bei der Demo gegen die Diktatur in Iran auftrat, sprach von einer Entscheidung „innerhalb von Wochen, nicht von Monaten“.
USA-Iran-VerhandlungenGespräche in Genf, Drohgebärden am Golf
Die USA erhöhen den Druck auf Iran: Das Regime soll nicht nur im Atomstreit einlenken, sondern auch weniger Raketen bauen und die finanziellen Hilfen für Milizen wie Hamas und Hisbollah einstellen. Teheran lehnt die Forderungen ab – und riskiert eine Eskalation.
Gespräche zwischen USA und Iran:Die Kriegsgefahr ist nicht gebannt
Delegationen aus den USA und Iran treffen sich in Oman zu indirekten Gesprächen. Irans Außenminister lobt den „guten Start“ – doch ein Angriff der Amerikaner auf das Regime ist damit nicht vom Tisch.
