Zum zweiten Mal dieses Jahr haben sich die US-Regierung und das iranische Regime am Dienstag getroffen und versucht, mit diplomatischen Mitteln einen Krieg zu verhindern. Manche Beobachter sahen in dem Treffen in Genf schon den letzten Versuch. US-Senator Lindsey Graham, der am Wochenende in München bei der Demo gegen die Diktatur in Iran auftrat, sprach von einer Entscheidung „innerhalb von Wochen, nicht von Monaten“.