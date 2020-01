Iran:Zehntausende trauern um getöteten General

Bei Trauermärschen für den bei einem US-Luftangriff getöteten General Qassim Soleimani sind Zehntausende Iraner auf die Straße gegangen. Der mit einer iranischen Flagge bedeckte Sarg Soleimanis wurde an diesem Sonntag durch die iranischen Städte Ahwas und Mesched getragen. Am Montag soll der Leichnam des iranischen Militärstrategen nach Teheran und Ghom gebracht werden.

Solch gewaltige Prozessionen durch mehrere Städte gab es nicht einmal für den verstorbenen Gründer der Islamischen Republik, Ajatollah Chomeini. Iran hat den USA Vergeltung für die gezielte Tötung des Generals geschworen.

Soleimani, der einflussreiche Kommandeur der Al-Quds-Brigaden und Architekt der regionalen Militärstrategie in Irak, Syrien und Libanon, war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Der gezielte US-Angriff schürte Sorgen, das der Konflikt zwischen den USA und Iran zu einem echten Krieg und einem Flächenbrand in der Region eskalieren könnte.

Iraks Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi empfiehlt dem Parlament Sofortmaßnahmen, die zur Beendigung der Präsenz ausländischer Truppen im Irak führen. Das sagt Mahdi in der Sondersitzung des Parlamentes in Bagdad. Ein Abzug der Truppen sei sowohl im Interesse des Iraks als auch der USA, auch wenn dies zu internen und externen Spannungen führen könnte. Zwischen 2011 und 2014 seien keine US-Soldaten im Irak gewesen, so Mahdi. Und damals hätten die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA nicht gelitten.

Das irakische Parlament hat eine eine Resolution beschlossen, die den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land fordert. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen, heißt es in der Resolution.

Trump droht Iran mit weiteren Angriffen

US-Präsident Donald Trump drohte am Samstag seinerseits mit Angriffen auf 52 Ziele in Iran. Sein Land würde Iran "sehr schnell und sehr hart" angreifen, sollte das Land versuchen, den Tod Soleimanis mit Angriffen auf Amerikaner zu rächen, schrieb Trump auf Twitter. Die Zahl 52 hat laut Trump symbolische Bedeutung. Denn ebenso viele Geiseln hielt Iran nach der Besetzung der US-Botschaft in Teheran im Jahr 1979 fast 15 Monate lang in seiner Gewalt.

Durch den Tod Soleimanis ist die Welt nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo sicherer geworden. Das sei vollkommen klar, sagt Pompeo dem Fernsehsender ABC. Sollten gegenwärtige Entscheidungsträger einen Angriff auf US-Ziele planen, würden die USA darauf reagieren. Er habe keinen Zweifel, dass die iranische Führung die Botschaft von US-Präsident Donald Trump verstanden habe.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen, gefolgt von neuen schweren Sanktionen gegen Iran. Die Führung in Teheran gab daraufhin in den vergangenen Monaten ihrerseits Verpflichtungen aus dem Abkommen auf. Der nächste Schritt weg von der Vereinbarung werde nun noch größer sein als ursprünglich geplant, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Sonntag.