Ein iranischer General hat Israel mit Angriffen auf Städte gedroht. "Falls die Zionisten nur den kleinsten Fehler gegen Iran begehen, werden wir Tel Aviv und Haifa dem Erdboden gleichmachen", sagte Kiumars Hejdari, Kommandeur der iranischen Bodenstreitkräfte, nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag.

Israel gilt seit der islamischen Revolution 1979 als Irans Erzfeind - und umgekehrt. Gegenseitige Drohungen zwischen beiden Ländern sind nichts Ungewöhnliches. Ihren Konflikt tragen beide Staaten etwa in Stellvertreterkriegen wie in Syrien aus. Immer wieder gab es auch gezielte Sabotageaktionen oder Tötungen in den Ländern, hinter denen die Geheimdienste vermutet werden. Israel hat mehrmals mit Angriffen auf iranische Atomanlagen gedroht, Teheran mit Vergeltungsmaßnahmen.