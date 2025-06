Der Angriff gehört mit Sicherheit zu den eher seltsamen der Militärgeschichte. Das Regime der Islamischen Republik Iran feuerte am Montag ein Dutzend Raketen ab auf den Golfstaat Katar , die die dortige US-Basis treffen sollten, aber letztlich natürlich auch gegen das ganze Land gerichtet waren. Gleichzeitig taten die Iraner alles, damit dieser Angriff möglichst keinen Schaden anrichtet. Sie warnten sowohl Katar als auch die USA vor den Raketen, und schickten nur ein Dutzend. Der iranische Präsident Massud Peseschkian rief auch gleich am Montagmorgen den Emir von Katar an und entschuldigte sich für das Malheur. Sogar Donald Trump blieb milde gestimmt, bedankte sich für die „frühe Benachrichtigung“ und sagte letztlich: Schwamm drüber.

Wenig später vermittelte der Beschossene – Scheich Tamim bin Hamad Al Thani – dann noch den Waffenstillstand zwischen Israel und Iran. Es ist, wie gesagt, ein eher schräges Kapitel der Militärgeschichte.

Etwa 10 000 US-Soldaten sind in Katar stationiert

Das aber auch zeigt, wie schwierig die Rolle Katars ist, eines kleinen Emirates, das sich seit vielen Jahren als großer Vermittler sieht, der grundsätzlich mit jedem kann. Es beherbergt die größte Luftwaffenbasis der USA im Nahen Osten, mit 10 000 Soldaten. Und auch die Führung der Hamas, deren politischen Arm zumindest. Das alles führt zu weltweit beachteten Erfolgen, wie die Geisel-Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die im November 2023 fast 100 Geiseln die Freiheit brachte. Katar wurde aber auch oft vorgeworfen, die Hamas mit Geld zu unterstützen. Der Emir ließ stets kontern: Alle Zahlungen seien mit Israel abgestimmt gewesen.

Nun wurde Katar wahrscheinlich genau deshalb zum Ziel, weil es sich so gut mit allen versteht. Der Angriff auf die große US-Basis ist für die Iraner ein gutes Symbol der Standhaftigkeit, das iranische Staatsfernsehen übertrug die Bilder der Raketen ans heimische Publikum. Dass sie nichts trafen und treffen sollten, bekamen viele Iraner nicht mit, weil das Internet größtenteils abgeschaltet worden war vom Regime.

Gleichzeitig konnten die Mullahs beim Emir hoffen, dass er ihnen die Sache nicht allzu übel nimmt, vielleicht sogar die Kontrahenten wieder zusammenbringt. So kam es dann, weil auch US-Präsident Trump die Waffen ruhen lassen und nicht weiter in den Krieg hineingezogen werden wollte.

Die Bevölkerung in der Region sieht die US-Basen immer kritischer

Dennoch bleibt der Angriff für Katar und die anderen Golfstaaten nicht ohne Nachwirkung, weshalb die Regierung auch von einer „dreisten Aggression“ spricht. Die Golfstaaten sind auf Millionen internationale Arbeitskräfte und auch Investoren angewiesen, die im Falle weiterer Angriffe die Region verlassen könnten.

Dazu zeigt der Beschuss auch, wie heikel es ist, im Nahen Osten Basen der Vereinigten Staaten zu beherbergen. Vor dem 7. Oktober 2023 setzten viele Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien auf eine Annäherung an Israel. Nach fast 20 Monaten Krieg gegen Gaza und mehr als 50 000 Toten ist diese Phase vorbei. Die autoritären Regierungen wissen, dass die Bevölkerung die US-Stützpunkte immer kritischer sieht, weil auch Trump bisher wenig getan hat, den Krieg in Gaza zu beenden. Die Al Udeid Air Base in Katar beherbergt auch das zentrale US-Luftwaffenkommando für den Nahen Osten. Das war früher in Saudi-Arabien stationiert, musste das Land aber wegen des Irakkrieges verlassen.