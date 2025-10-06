Iran hat den deutsch-französischen Staatsbürger Lennart Monterlos vom Vorwurf der Spionage freigesprochen. Dies meldete am Montag die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Justizchef der südlichen Provinz Hormusgan. Die Staatsanwaltschaft könne jedoch noch Einspruch gegen den Freispruch einlegen, hieß es weiter. Monterlos ist mit dem Fahrrad unterwegs und war im Juni während des zwölftägigen Krieges zwischen Iran und Israel wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden.