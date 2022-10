Die Kopftuch-Frage betrifft auch sie: Frauen in Istanbul protestieren nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini, eine Fahne im Vordergrund zeigt ihr Bild.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Jetzt revoltieren schon die Schulkinder in der Islamischen Republik. Genauer gesagt: Jetzt revoltieren schon die Schülerinnen. Videos zeigen Mädchen in Schuluniform - ohne das zur Uniform vorgeschriebene Tuch. Sie tragen ihr Haar offen. Während der Ansprache eines Regime-Vertreters rufen sie den ikonischen Protestslogan: "Frauen, Leben, Freiheit!" Der auf dem Podium stehende Bassidsch-Milizionär, Vertreter der berüchtigtsten Prügeltruppe des Regimes, will die Mädchen auf das Tragen des Kopftuchs einschwören. Die Schülerinnen rufen: "Hau ab, Bassidsch!"