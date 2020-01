Flugzeugabsturz in Iran

Menschen zünden bei einer Mahnwache am Eingang einer Teheraner Universität Kerzen an, um der Opfer des Flugzeugabsturzes zu gedenken.

Nach dem Abschuss des ukrainischen Fluges PS752 nahe Teheran soll ein weiteres Video nun zeigen, dass die Maschine von zwei Raketen getroffen wurde. Das berichteten die New York Times und das Wall Street Journal. Beide Medienhäuser geben unabhängig voneinander an, das Video auf seine Authentizität überprüft zu haben.

Auf den verschwommenen Aufnahmen ist demnach zu sehen, wie zwei Flugkörper im Abstand von 20 bis 30 Sekunden die Maschine mit 176 Menschen an Bord treffen. Die Raketen seien aus knapp 13 Kilometern Entfernung von einem iranischen Militärstützpunkt abgefeuert worden, heißt es in den Berichten. Diplomaten aus den USA und Großbritannien hatten bereits vor einigen Tagen Belege für den Start zweier Raketen an den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij übergeben.

Der New York Times zufolge soll das nun aufgetauchte Video vom Dach eines Gebäudes im Dorf Bidkaneh gut sechs Kilometer von dem iranischen Militärstützpunkt entfernt aufgenommen worden sein. Es sei in der Nacht zum Dienstag von einem iranischen Nutzer bei Youtube hochgeladen worden.

Die erste Rakete setzte das Kommunikationssystem außer Betrieb

Das ukrainische Flugzeug war am 8. Januar inmitten der militärischen Konfrontation zwischen Iran und den USA irrtümlich abgeschossen worden, wie iranische Behörden drei Tage später einräumten. Zunächst hatten sie von einem technischen Defekt gesprochen.

Das neue Video könnte den Berichten zufolge auch eine Erklärung dafür liefern, warum das Kommunikationssystem des Flugzeugs nicht funktioniert hat, bevor die Maschine von der zweiten Rakete getroffen wurde. Möglicherweise habe die erste Rakete das System außer Betrieb gesetzt, bevor das Flugzeug ein zweites Mal getroffen worden sei. Keine der beiden Raketen habe die Maschine sofort zum Absturz gebracht. Vielmehr habe sie Feuer gefangen und sei zunächst in Richtung des Flughafens zurückgesteuert, bevor sie explodiert und abgestürzt sei.