Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran muss internationale Flüge in der Region streichen
Trump erwartet Abkommen mit Iran nach den US-Zwischenwahlen im November
Iran stellt vor UN-Treffen Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht
Briten sagen Saudi-Arabien militärische Unterstützung zu
G 7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz
Iran muss internationale Flüge in der Region streichen
Angesichts weitreichender US-Sanktionen muss Iran internationale Flüge in der Region streichen. Flughäfen im irakischen Bagdad und Maskat in Oman würden ab Mittwochmorgen keine iranischen Flüge mehr annehmen, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf die iranische Luftfahrtbehörde.
Man arbeite daran, Flüge in den Irak an einen anderen Flughafen umzuleiten, sagte demnach ein Sprecher der Behörde. Auch Flüge iranischer Fluggesellschaften ins benachbarte Aserbaidschan seien ab sofort aufgehoben, berichtete die Zeitung Shargh unter Berufung auf Azerbaijan Airlines. Noch am Dienstag hatte die iranische Luftfahrtbehörde angegeben, es seien keine Flugstreichungen bekannt.
US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag in einem Interview weiteren Druck auf den iranischen Luftfahrtsektor angekündigt. Seinen Worten nach sollten ab Mittwoch alle iranischen Fluggesellschaften weltweit stillgelegt werden. Dafür würden Drittstaaten unter Druck gesetzt. Er drohte Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen.
Die Aussagen folgten auf neue weitreichende US-Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor vor zwei Wochen.
Man arbeite daran, Flüge in den Irak an einen anderen Flughafen umzuleiten, sagte demnach ein Sprecher der Behörde. Auch Flüge iranischer Fluggesellschaften ins benachbarte Aserbaidschan seien ab sofort aufgehoben, berichtete die Zeitung Shargh unter Berufung auf Azerbaijan Airlines. Noch am Dienstag hatte die iranische Luftfahrtbehörde angegeben, es seien keine Flugstreichungen bekannt.
US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag in einem Interview weiteren Druck auf den iranischen Luftfahrtsektor angekündigt. Seinen Worten nach sollten ab Mittwoch alle iranischen Fluggesellschaften weltweit stillgelegt werden. Dafür würden Drittstaaten unter Druck gesetzt. Er drohte Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen.
Die Aussagen folgten auf neue weitreichende US-Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor vor zwei Wochen.
Luzia Geier
Agentur: Iran stellt USA über Katar Bedingungen
Iran hat den USA nach eigenen Angaben über einen katarischen Vermittler in New York mehrere Bedingungen übermittelt. Dazu gehörten ein Ende des Krieges an allen Fronten sowie ein Stopp der „Aggressionen“ der USA, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge. Weitere Forderungen Teherans seien die Aufhebung der Seeblockade und des Wirtschaftskrieges sowie die Freigabe iranischer Vermögenswerte.
Luzia Geier
Macron weist vor UN Trumps Gaza-Erfolgsmeldungen zurück
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Darstellung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Frieden im Gazastreifen geschaffen zu haben. In seiner letzten Rede vor der UN-Vollversammlung in New York sagte Macron, trotz des verkündeten Friedens sei kein einziger humanitärer Korridor in dem Küstengebiet wieder geöffnet worden. Die Welt werde Zeuge eines Schauspiels, das alle beschämen sollte. Stunden zuvor hatte Trump an demselben Rednerpult seinen Gaza-Friedensplan als diplomatischen Triumph gefeiert. Er habe den Krieg beendet und Tausende Leben gerettet, erklärte der US-Präsident.
Macron, der im kommenden Mai aus dem Amt scheidet, kritisierte Israel scharf. Mit Blick auf das Westjordanland beklagte er tägliche Rechtsverletzungen, obwohl die radikal-islamische Hamas dort nie operiert habe. Dies mache das legitime Recht des palästinensischen Volkes auf Existenz zunichte. Wer glaube, dass die Verletzung der Souveränität aller Nachbarn Israels dessen Sicherheit garantiere, irre sich, sagte Macron. Vielmehr werde die Sicherheit des Landes dadurch heute und in Zukunft geschwächt.
Die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel sind seit dem vergangenem Jahr stark angespannt. Frankreich hatte im September 2025 einen palästinensischen Staat anerkannt und geht inzwischen auf nationaler Ebene gegen Gewalt von israelischen Siedlern im Westjordanland vor.
Macron, der im kommenden Mai aus dem Amt scheidet, kritisierte Israel scharf. Mit Blick auf das Westjordanland beklagte er tägliche Rechtsverletzungen, obwohl die radikal-islamische Hamas dort nie operiert habe. Dies mache das legitime Recht des palästinensischen Volkes auf Existenz zunichte. Wer glaube, dass die Verletzung der Souveränität aller Nachbarn Israels dessen Sicherheit garantiere, irre sich, sagte Macron. Vielmehr werde die Sicherheit des Landes dadurch heute und in Zukunft geschwächt.
Die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel sind seit dem vergangenem Jahr stark angespannt. Frankreich hatte im September 2025 einen palästinensischen Staat anerkannt und geht inzwischen auf nationaler Ebene gegen Gewalt von israelischen Siedlern im Westjordanland vor.
Trump erwartet Abkommen mit Iran nach den US-Zwischenwahlen im November
US-Präsident Donald Trump erwartet nach den Kongresswahlen am 3. November eigenen Angaben zufolge ein Abkommen mit Iran. „Ich glaube, wir werden direkt nach der Wahl eine Einigung erzielen, weil es für sie keinen Sinn ergibt, dies nicht zu tun“, sagt Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung. Die Führung in Teheran warte ab, wie er bei den Wahlen abschneide.
US-Präsident Donald Trump bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Mike Segar/Reuters
Für den Fall, dass kein Abkommen zustande komme, drohte Trump ein weiteres Mal mit der Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören. Wähle Iran den Krieg, lande das Land in der „Hölle, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Größe oder nachfolgende Generationen“, sagte Trump. Der US-Präsident hatte Iran bereits mehrfach mit Vernichtung gedroht, bisher brachte er die dortige Führung aber nicht zum Einlenken.
Weiter rief Trump zu einer „vollständigen wirtschaftlichen Isolation“ Irans auf. Diese müsse so lange gelten, bis Teheran seine Angriffe auf die Handelsschifffahrt einstelle, seine nuklearen Ambitionen aufgebe und die Unterstützung terroristischer Gruppen beende. Eine vollständige wirtschaftliche Isolation Irans dürfte allerdings vor allem am Widerstand Chinas und Russlands scheitern.
Weiter rief Trump zu einer „vollständigen wirtschaftlichen Isolation“ Irans auf. Diese müsse so lange gelten, bis Teheran seine Angriffe auf die Handelsschifffahrt einstelle, seine nuklearen Ambitionen aufgebe und die Unterstützung terroristischer Gruppen beende. Eine vollständige wirtschaftliche Isolation Irans dürfte allerdings vor allem am Widerstand Chinas und Russlands scheitern.
Trump: Vertreter der USA und Irans haben sich getroffen
Vertreter der USA und Irans haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch sei „sehr gut“ gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte Trump vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen. Direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern fanden zuletzt im Juni in der Schweiz statt.
Trump zufolge nahmen sein Unterhändler Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen in New York teil. Witkoff selbst sagte dort, dass er sich nach dem Treffen sehr gut fühle. Angaben zu den iranischen Teilnehmern machte Trump nicht. Er stellte ein weiteres baldiges Treffen in Aussicht, nannte aber keine Details. Die New York Times berichtete unter Berufung auf zwei iranische Beamte, dass der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sich mit Witkoff und Kushner getroffen habe. Das Treffen wurde demnach von Pakistan und Katar vermittelt, die sich intensiv für eine Rückkehr zur Diplomatie und für Deeskalation eingesetzt hätten. Das Gespräch habe sich auf einen Weg für ein Abkommen fokussiert, schrieb die Zeitung. Das Nachrichtenportal Axios zitierte einen US-Beamten mit denselben Informationen zu den Verhandlern.
Vor der UN-Generalversammlung hatte es Spekulationen gegeben, ob Trump selbst womöglich Irans Präsident Massud Peseschkian, der auch in New York sprechen soll, treffen würde. Die US-Regierung hatte sich dazu aber nicht konkret geäußert.
Trump zufolge nahmen sein Unterhändler Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen in New York teil. Witkoff selbst sagte dort, dass er sich nach dem Treffen sehr gut fühle. Angaben zu den iranischen Teilnehmern machte Trump nicht. Er stellte ein weiteres baldiges Treffen in Aussicht, nannte aber keine Details. Die New York Times berichtete unter Berufung auf zwei iranische Beamte, dass der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sich mit Witkoff und Kushner getroffen habe. Das Treffen wurde demnach von Pakistan und Katar vermittelt, die sich intensiv für eine Rückkehr zur Diplomatie und für Deeskalation eingesetzt hätten. Das Gespräch habe sich auf einen Weg für ein Abkommen fokussiert, schrieb die Zeitung. Das Nachrichtenportal Axios zitierte einen US-Beamten mit denselben Informationen zu den Verhandlern.
Vor der UN-Generalversammlung hatte es Spekulationen gegeben, ob Trump selbst womöglich Irans Präsident Massud Peseschkian, der auch in New York sprechen soll, treffen würde. Die US-Regierung hatte sich dazu aber nicht konkret geäußert.
Anna Schimpp
Iran stellt vor UN-Treffen Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht
Iran hat kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte eine Wiedereröffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus in Aussicht gestellt, falls die USA ihre Blockade aufheben. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, das Treffen bei den Vereinten Nationen sei eine „goldene Gelegenheit“, die Diplomatie mit Washington wiederzubeleben.
Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch dessen iranischer Amtskollege Massud Peseschkian werden in New York erwartet. Es wäre das erste Mal seit Beginn der US-Militäroperation „Epic Fury“ gegen Iran im Februar, dass beide an derselben Veranstaltung teilnehmen. Seit dem Scheitern eines Interimsabkommens zur Beendigung des Krieges im Juli hat es keine bekannten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben.
Die USA müssten offiziell erklären, dass sie das Problem diplomatisch lösen wollten, und dann einem Zeitplan für das weitere Vorgehen zustimmen, sagte der iranische Vertreter. Iran habe seinen jüngsten Vorschlag am 16. September über Vermittler an Washington weitergeleitet. US-Außenminister Marco Rubio erklärte im Sender NBC, die USA seien offen für Gespräche mit den Iranern, „insbesondere, wenn sie die Aussicht haben, zu etwas Positivem zu führen“.
Trump will sich am Dienstag mit den Staats- und Regierungschefs der sechs arabischen Golfstaaten treffen. Diese sind bestrebt, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wiederherzustellen, wollen ihrem langjährigen Rivalen Iran jedoch nicht zu viel Macht zugestehen. Insbesondere Saudi-Arabien ist zunehmend von den Auswirkungen des Krieges betroffen. Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz rückt in Jemen vor und bedroht die saudischen Ölexporte über das Rote Meer.
Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch dessen iranischer Amtskollege Massud Peseschkian werden in New York erwartet. Es wäre das erste Mal seit Beginn der US-Militäroperation „Epic Fury“ gegen Iran im Februar, dass beide an derselben Veranstaltung teilnehmen. Seit dem Scheitern eines Interimsabkommens zur Beendigung des Krieges im Juli hat es keine bekannten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben.
Die USA müssten offiziell erklären, dass sie das Problem diplomatisch lösen wollten, und dann einem Zeitplan für das weitere Vorgehen zustimmen, sagte der iranische Vertreter. Iran habe seinen jüngsten Vorschlag am 16. September über Vermittler an Washington weitergeleitet. US-Außenminister Marco Rubio erklärte im Sender NBC, die USA seien offen für Gespräche mit den Iranern, „insbesondere, wenn sie die Aussicht haben, zu etwas Positivem zu führen“.
Trump will sich am Dienstag mit den Staats- und Regierungschefs der sechs arabischen Golfstaaten treffen. Diese sind bestrebt, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wiederherzustellen, wollen ihrem langjährigen Rivalen Iran jedoch nicht zu viel Macht zugestehen. Insbesondere Saudi-Arabien ist zunehmend von den Auswirkungen des Krieges betroffen. Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz rückt in Jemen vor und bedroht die saudischen Ölexporte über das Rote Meer.
Carim Soliman
Insider: Saudi-Arabien vor Wiederaufnahme der Ölexporte über Rotes Meer
Saudi-Arabien nimmt Insidern zufolge seine nach Drohnenangriffen beschädigte wichtige Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb. Die Ölexporte über den Hafen Janbu am Roten Meer könnten noch am Dienstag wieder aufgenommen werden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Zweien von ihnen zufolge pumpt die Pipeline zunächst mit geringer Leistung. Der staatliche Energiekonzern Saudi Aramco war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Saudi-Arabien hatte die Pipeline nach Drohnenangriffen durch die Huthi-Miliz aus Jemen am 13. September abgeschaltet. Dies führte zu einem Stopp der Rohöl-Verladungen in dem Hafen. Die Ost-West-Pipeline verbindet die Ölfelder im Osten des Königreichs mit dem Exporthafen Janbu am Roten Meer. Sie ist für das Land von strategischer Bedeutung, da sie den Transportweg durch die politisch heikle Straße von Hormus umgeht.
Saudi-Arabien hatte die Pipeline nach Drohnenangriffen durch die Huthi-Miliz aus Jemen am 13. September abgeschaltet. Dies führte zu einem Stopp der Rohöl-Verladungen in dem Hafen. Die Ost-West-Pipeline verbindet die Ölfelder im Osten des Königreichs mit dem Exporthafen Janbu am Roten Meer. Sie ist für das Land von strategischer Bedeutung, da sie den Transportweg durch die politisch heikle Straße von Hormus umgeht.
Carim Soliman
Briten sagen Saudi-Arabien militärische Unterstützung zu
Die britische Regierung hat Saudi-Arabien militärische Unterstützung im Kampf gegen die Huthi-Rebellen zugesagt. Premierminister Andy Burnham sagte auf dem Weg zur UN-Generalversammlung in New York der Nachrichtenagentur PA zufolge, britische Flugzeuge würden saudische Kampfjets „defensiv“ durch Luftbetankung unterstützen. Hintergrund sind demnach auch Befürchtungen, dass die sich verschärfende Krise den Kostendruck für britische Haushalte weiter erhöhen könnte.
„Wir haben vom Königreich Saudi-Arabien eine Anfrage nach militärischer Unterstützung erhalten“, sagte Burnham. „Auf Empfehlung des Verteidigungsministers und des Außenministers habe ich dieser Anfrage gestern Abend hinsichtlich einer defensiven Luftbetankung zugestimmt.“ Eine Unterstützung von Angriffen auf die Huthi ist nicht vorgesehen.
Der Konflikt in Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis in Jemen an. Auch Saudi-Arabien ist seit der jüngsten Eskalation wieder unter Beschuss der Huthi-Miliz geraten.
„Wir haben vom Königreich Saudi-Arabien eine Anfrage nach militärischer Unterstützung erhalten“, sagte Burnham. „Auf Empfehlung des Verteidigungsministers und des Außenministers habe ich dieser Anfrage gestern Abend hinsichtlich einer defensiven Luftbetankung zugestimmt.“ Eine Unterstützung von Angriffen auf die Huthi ist nicht vorgesehen.
Der Konflikt in Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis in Jemen an. Auch Saudi-Arabien ist seit der jüngsten Eskalation wieder unter Beschuss der Huthi-Miliz geraten.
Luftangriffe auf Huthi-Stellungen in Jemen
In Jemen führen Regierungstruppen und ihre Verbündeten weiter heftige Gefechte gegen die Huthi-Miliz. Regierungstruppen flogen nach eigenen Angaben mehrere Luftangriffe auf Stellungen der Huthi in der Provinz Tais. Bei den Angriffen seien Ziele im Süden der Provinz sowie in der Hafenstadt Mokka am Roten Meer getroffen worden, teilte die Regierung mit. Es soll Opfer und Sachschäden gegeben haben.
Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von saudischen Luftangriffen auf Mokka. Dabei seien sieben Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, hieß es. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Huthi.
Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von saudischen Luftangriffen auf Mokka. Dabei seien sieben Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, hieß es. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Huthi.
Carim Soliman
Iran beschlagnahmt Vermögen von Hunderten Regierungsgegnern
Im Zuge ihrer Kampagne gegen Regierungskritiker hat die iranische Justiz Vermögen und Eigentum von fast 400 Menschen beschlagnahmt. Insgesamt sei ihnen der Zugriff auf 2191 Konten und 39 Fahrzeuge entzogen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Teheran.
Die Justiz begründete den Schritt damit, gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. So sollen die Betroffenen mit dem Feind und „konterrevolutionären Kräften“ kooperiert haben. Zuvor sollen Regierungsgegnern bereits 143 Immobilien entzogen worden sein.
Zu den Identitäten der Beschuldigten gab es keine genauen Angaben. In dem Bericht bei Tasnim hieß es jedoch, auch Medienschaffende seien betroffen gewesen, die für Exil-Portale arbeiteten. Außerdem sei Vermögen von „Aktivisten und Betreibern feindlich gesinnter Medien“ sowie „verräterischen Persönlichkeiten“ im Ausland beschlagnahmt worden. Erst vergangene Woche hatten iranische Medien über ein neues Onlineportal zur Meldung angeblicher Kritiker im Ausland berichtet.
Die Justiz begründete den Schritt damit, gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. So sollen die Betroffenen mit dem Feind und „konterrevolutionären Kräften“ kooperiert haben. Zuvor sollen Regierungsgegnern bereits 143 Immobilien entzogen worden sein.
Zu den Identitäten der Beschuldigten gab es keine genauen Angaben. In dem Bericht bei Tasnim hieß es jedoch, auch Medienschaffende seien betroffen gewesen, die für Exil-Portale arbeiteten. Außerdem sei Vermögen von „Aktivisten und Betreibern feindlich gesinnter Medien“ sowie „verräterischen Persönlichkeiten“ im Ausland beschlagnahmt worden. Erst vergangene Woche hatten iranische Medien über ein neues Onlineportal zur Meldung angeblicher Kritiker im Ausland berichtet.
G 7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz
Die G-7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien hat das gewaltsame Vorgehen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien und in Jemen verurteilt. Die Eskalation der Lage in Jemen sei eine „inakzeptable Bedrohung für die regionale Stabilität und Sicherheit, für die weltweite Energiesicherheit“ sowie die Sicherheit im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G-7-Runde. Ihr gehören Deutschland sowie Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an.
Die Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien ist seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland geraten. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormus noch gestiegen. Die Sorge vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel ist groß.
Die G-7-Staaten riefen die Huthi auf, sämtliche Angriffe, anderweitige Militäraktionen und Drohungen gegen die zivile Schifffahrt „sofort einzustellen“. Iran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern und sie auch sonst nicht zu unterstützen. Zugleich sprach die G-7-Runde der international anerkannten Regierung Jemens und Saudi-Arabien die „volle Solidarität“ aus. Zuvor hatte bereits der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verurteilt.
Die Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien ist seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland geraten. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormus noch gestiegen. Die Sorge vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel ist groß.
Die G-7-Staaten riefen die Huthi auf, sämtliche Angriffe, anderweitige Militäraktionen und Drohungen gegen die zivile Schifffahrt „sofort einzustellen“. Iran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern und sie auch sonst nicht zu unterstützen. Zugleich sprach die G-7-Runde der international anerkannten Regierung Jemens und Saudi-Arabien die „volle Solidarität“ aus. Zuvor hatte bereits der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verurteilt.
Luzia Geier
Bundesregierung hofft im Iran-Konflikt auf Beitrag Chinas
Im Iran-Konflikt und mit Blick auf die damit verbundenen Auswirkungen auf die internationale Schifffahrt hofft Deutschland für eine Deeskalation auch auf einen Beitrag Chinas. China könne seinen Einfluss auf Iran konstruktiv nutzen, schrieb das Auswärtige Amt auf der Plattform X nach einem Telefonat zwischen Bundesaußenminister Johann Wadephul und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.
In Berlin betonte Wadephul vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung die Rolle Pekings. „Ich bin dankbar, dass wir einig darin sind, dass das Prinzip der freien Navigation sowohl in der Straße von Hormus als auch vor dem Bab al-Mandab im Eingang zum Roten Meer gewahrt werden müssen“, sagte er. Beide Seiten wollen laut dem CDU-Politiker gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen, um zu einer Deeskalation beizutragen.
In Berlin betonte Wadephul vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung die Rolle Pekings. „Ich bin dankbar, dass wir einig darin sind, dass das Prinzip der freien Navigation sowohl in der Straße von Hormus als auch vor dem Bab al-Mandab im Eingang zum Roten Meer gewahrt werden müssen“, sagte er. Beide Seiten wollen laut dem CDU-Politiker gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen, um zu einer Deeskalation beizutragen.
GermanForeignOffice on Twitter / X
In today’s constructive phone call, @AussenMinDe & FM Wang Yi of @MFA_China 🇨🇳 agreed: A stable global economy is in China’s, Germany’s & Europe’s interest. Trade relations have to be based on fair rules and a real level playing field. 1/3— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 21, 2026
x.com
China gilt als wichtiger Verbündeter Irans, weil es den Großteil der iranischen Ölexporte abnimmt und das Land wirtschaftlich unterstützt. Die USA hatten Ende August Unternehmen aus Hongkong und China wegen des Vorwurfs sanktioniert, Iran Zugang zu wichtiger Technologie für die Nuklearforschung und die Entwicklung von Raketen zu verhelfen.
Aus Peking hieß es lediglich, man habe über „die Lage in Iran und die Ukraine-Krise“ gesprochen. Wang sagte, China werde nur Maßnahmen ergreifen, die dem Frieden dienten, und sich für Vermittlung einsetzen, wie es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums hieß. Angesichts der angespannten Handelsbeziehungen zwischen der EU und China betonte Wang stattdessen, die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit vertiefen zu wollen. China und die EU sollten keinen Handelskrieg führen, sagte Wang. China hoffe, dass Deutschland eine pragmatische Haltung beibehalte, in der EU eine aktive Rolle spiele und sie dazu bewege, Protektionismus abzulehnen.
Luzia Geier
Kallas: EU-Mission im Roten Meer benötigt mehr Schiffe
Die EU-Marinemission im Roten Meer benötigt nach den Worten der europäischen Außenbeauftragten Kaja Kallas mehr als zehn Kriegsschiffe. Derzeit seien nicht so viele Schiffe in der Region im Einsatz, sagte Kallas am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Die Lage sei inzwischen noch ernster als zu Beginn des „Aspides“-Einsatzes, erklärte sie. Diplomaten zufolge hat Kallas die Mitgliedstaaten bereits in einem Brief um weitere Marine- und Luftstreitkräfte gebeten.
Kämpfe in ölreicher Provinz Marib in Jemen
Regierungstruppen und mit ihnen verbündeten Milizen liefern sich mit den Huthi-Rebellen schwere Kämpfe um die ölreiche Provinz Marib in Jemen. Bei den Gefechten seien in den vergangenen drei Tagen mehr als 50 Huthi-Kämpfer getötet worden, hieß es aus Militärkreisen. Laut Augenzeugen kam es dort zu gegenseitigem Artilleriefeuer, Geländegewinne konnte allerdings keine der Konfliktparteien erzielen. Auch in Tais und Lahdsch an Jemens Küsten zum Roten Meer und dem Golf von Aden und im Kahbub-Gebirge im Südwesten wurde Kämpfe gemeldet.
Marib ist in dem Bürgerkrieg, der 2014 mit einem gewaltsamen Aufstand der Huthi begann, seit Jahren umkämpft. Die Provinz verfügt über Öl- und Gasfelder, zudem befindet sie sich in einer strategisch wichtigen Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Landesteilen. Marib werde uneinnehmbar bleiben, sagte Kommandeur Mansur Thauaba von den Regierungstruppen. Diese seien von der Verteidigung in die Offensive gegangen und hätten nun die von den Huthi kontrollierte Hauptstadt Sanaa als Ziel.
Marib ist in dem Bürgerkrieg, der 2014 mit einem gewaltsamen Aufstand der Huthi begann, seit Jahren umkämpft. Die Provinz verfügt über Öl- und Gasfelder, zudem befindet sie sich in einer strategisch wichtigen Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Landesteilen. Marib werde uneinnehmbar bleiben, sagte Kommandeur Mansur Thauaba von den Regierungstruppen. Diese seien von der Verteidigung in die Offensive gegangen und hätten nun die von den Huthi kontrollierte Hauptstadt Sanaa als Ziel.
Ein bewaffneter Mann geht auf dem Sirah-Fischmarkt in Aden an einem Jungen vorbei (Archivbild). Abdulnasser Alseddik/AP/dpa
Anna Schimpp
Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormus getroffen
In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden. Zwei Besatzungsmitglieder seien leicht verletzt, Schäden für die Umwelt seien derzeit nicht bekannt, hieß es weiter. Das Schiff sei unterwegs zu einem Hafen.
Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.