Iran stellt vor UN-Treffen Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht

Iran hat kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte eine Wiedereröffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus in Aussicht gestellt, falls die USA ihre Blockade aufheben. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, das Treffen bei den Vereinten Nationen sei eine „goldene Gelegenheit“, die Diplomatie mit Washington wiederzubeleben.



Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch dessen iranischer Amtskollege Massud Peseschkian werden in New York erwartet. Es wäre das erste Mal seit Beginn der US-Militäroperation „Epic Fury“ gegen Iran im Februar, dass beide an derselben Veranstaltung teilnehmen. Seit dem Scheitern eines Interimsabkommens zur Beendigung des Krieges im Juli hat es keine bekannten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben.



Die USA müssten offiziell erklären, dass sie das Problem diplomatisch lösen wollten, und dann einem Zeitplan für das weitere Vorgehen zustimmen, sagte der iranische Vertreter. Iran habe seinen jüngsten Vorschlag am 16. September über Vermittler an Washington weitergeleitet. US-Außenminister Marco Rubio erklärte im Sender NBC, die USA seien offen für Gespräche mit den Iranern, „insbesondere, wenn sie die Aussicht haben, zu etwas Positivem zu führen“.



Trump will sich am Dienstag mit den Staats- und Regierungschefs der sechs arabischen Golfstaaten treffen. Diese sind bestrebt, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wiederherzustellen, wollen ihrem langjährigen Rivalen Iran jedoch nicht zu viel Macht zugestehen. Insbesondere Saudi-Arabien ist zunehmend von den Auswirkungen des Krieges betroffen. Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz rückt in Jemen vor und bedroht die saudischen Ölexporte über das Rote Meer.