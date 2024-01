Das Regime in Iran hat nach der Terrorattacke am Mittwoch weitere Festnahmen gemeldet. Im Zusammenhang mit den Selbstmordanschlägen in Kerman seien 32 Menschen inhaftiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag unter Berufung auf den Provinzstaatsanwalt. Die Attacke galt einer Trauerveranstaltung zum Todestag von Qassim Soleimani, einem General der Revolutionsgarden, in dessen Heimatstadt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Verantwortung für sich reklamiert. In den vergangenen Monaten seien bereits 23 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen und mehr als 60 Bomben gefunden worden. Bei dem Anschlag hatten zwei Attentäter mehr als 90 Menschen in den Tod gerissen und etwa 280 weitere verletzt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.