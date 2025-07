Der Atomdeal von 2015 läuft im Herbst aus. Bis dahin können die Europäer noch auf Iran einwirken. Aber wie steht es aktuell eigentlich um das Atomprogramm? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Im Juni haben Israel und die USA iranische Atomanlagen angegriffen und teilweise zerstört. Aber noch immer ist unklar, wo sich das Uran befindet, das das iranische Regime auf 60 Prozent angereichert hat – also fast bis zur Waffentauglichkeit. Außerdem verfügt das Land weiter über das Know-how und Wissenschaftler, die in der Lage sind, das Atomprogramm am Leben zu halten. Um eine iranische Atombombe zu verhindern, verhandeln Berlin, Paris und London weiterhin mit Teheran.