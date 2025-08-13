Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen Iran ein Ultimatum bis Ende August für ein Nachgeben im Streit über dessen Atomprogramm. Andernfalls drohten der Islamischen Republik neue Sanktionen. „Wir haben klargestellt, dass die E3 bereit sind, den Snapback-Mechanismus auszulösen, wenn der Iran nicht bereit ist, vor Ende August 2025 eine diplomatische Lösung zu finden“, schrieben die Außenminister der drei Länder (E3) in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief an die Vereinten Nationen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bekräftigte in Berlin die Haltung der Bundesregierung. Deutschland wolle eine diplomatische Lösung. Der iranische Abgeordnete Manouchehr Mottaki drohte, das Parlament habe „den Finger am Abzug, um aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen“, sollte es wieder zu Sanktionen kommen.