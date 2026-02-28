Am Samstagnachmittag hatte der iranische Außenminister Zeit für ein Interview mit einem US-amerikanischen Fernsehsender. Abbas Araghtschi war an diesem Tag der Erste aus der Regimeführung in Teheran, der sich öffentlich zeigte. Viel mitzuteilen hatte er im Gespräch mit dem Sender NBC allerdings nicht. Lebt Ali Chamenei noch, der Oberste Führer der Islamischen Republik, dessen Residenz am Morgen bombardiert worden war?