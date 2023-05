In Iran sind drei weitere Demonstranten hingerichtet worden. Die Männer seien nach umstrittenen Prozessen am Freitag exekutiert worden, berichtete das Justizportal Misan. Die Protestteilnehmer wurden beschuldigt, während der landesweiten Demonstrationen gegen die Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Dies lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Sie wurden sie unter anderem wegen "Kriegsführung gegen Gott" angeklagt und zum Tode verurteilt. Amnesty International berichtete, die Geständnisse seien unter Folter erzwungen worden. Seit Wochen sprechen Menschenrechtler in Iran von einer Hinrichtungswelle. Nach Einschätzung der UN wurden in diesem Jahr bereits mehr als 200 Menschen hingerichtet.