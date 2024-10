Kommentar von Raphael Geiger

Nachrichten klingen manchmal zum Verzweifeln absurd. Am Montagabend war bekannt geworden, dass das iranische Regime den verschleppten deutsch-iranischen Staatsbürger Jamshid Sharmahd hat töten lassen. Am Dienstag dann hieß es aus dem Auswärtigen Amt, man habe den Leiter der iranischen Botschaft in Berlin einbestellt, und außerdem habe der deutsche Botschafter in Teheran beim iranischen Außenminister „gegen die Ermordung protestiert“.