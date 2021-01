Teheran teilt offiziell mit, dass es in seinen Atomanlagen mit der unerlaubten Anreicherung von Uran begonnen hat. Die USA verstärken derweil ihrer Truppen am Golf.

Von Paul-Anton Krüger, München

Iran hat nach Regierungsangaben damit begonnen, Uran wieder auf 20 Prozent anzureichern. Regierungssprecher Ali Rabiei sagte am Montag, Präsident Hassan Rohani habe dies einem vom Parlament verabschiedeten Gesetz folgend angeordnet. Der Schritt dürfte von den Europäern wie den USA als besonders provokativ angesehen werden, weil die Islamische Republik dafür die unter einem Bergmassiv verbunkerte Anlage Fordow benutzt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wollte ihre Mitglieder noch am Montag über die Entwicklung informieren.

Nach dem 2015 geschlossenen Atomabkommen ist in Fordow überhaupt keine Anreicherung zulässig. Der Anreicherungsgrad ist dem Vertrag nach auf 3,67 Prozent begrenzt, was für zivile Nutzung ausreichend ist. Iran hatte zuletzt schon Uran mit einem Anteil des spaltbaren Isotops Uran 235 produziert. Für Atomwaffen ist ein Anreicherungsgrad von 90 Prozent erforderlich. Allerdings wird bei der Anreicherung auf 20 Prozent bereits ein Großteil der erforderlichen Trennarbeit geleistet.

Die Anlage in Fordow war 2009 von westlichen Geheimdiensten enttarnt worden. Iran meldete sie kurz vor der Veröffentlichung durch die USA an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Damals galten Luftangriffe gegen die Einrichtung als eine mögliche Option. Allerdings ist unklar, ob die unterirdischen Kavernen damit zerstört werden könnten oder nur die Zugänge.

In den vergangenen Wochen hatten die USA ihre Truppen in der Golfregion deutlich verstärkt. So befinden sich das Atom-U-Boot USS Georgia und zwei Lenkwaffenkreuzer im Persischen Golf, die insgesamt fast 400 Starteinrichtungen für Tomahawk-Marschflugkörper an Bord haben. Das Pentagon stoppte am Montag den erst am Freitag angeordneten Abzug des Flugzeugträgers USS Nimitz aus der Region. Zudem hatten die USA 2000 zusätzliche Soldaten und Luftabwehrbatterien in Saudi-Arabien stationiert.

Die Revolutionsgarden hatten gedroht, sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen kommen, werde man keinen Unterschied machen zwischen US-Stützpunkten in der Region und den Ländern, die sie beherbergen. Ein Militärberater des Obersten Führers, Ayatollah Ali Chamenei sagte allerdings, man hoffe, dass "nichts passiert in der verbleibenden Zeit der teuflischen Trump-Regierung".

Israels Premier Benjamin Netanjahu bekräftigte, dass sein Land der Islamischen Republik die Herstellung von Atomwaffen nicht gestatten werde. Die Entscheidung Irans, unter Missachtung seiner Verpflichtungen aus dem Atomabkommen die Urananreicherung in Fordow auszuweiten, könne nur als weiterer Beleg für die Absicht angesehen werden, ein militärisches Atomprogramm zu betreiben. Israel hatte ebenfalls ein U-Boot in den Persischen Golf verlegt. Israelische und saudische Medien hatten zudem berichtet, die beiden Regierungen drängten US-Präsident Donald Trump, in den verbleibenden Tagen seiner Amtszeit bis zum 20. Januar noch die wichtigsten iranischen Atomanlagen zu attackieren.

Die Spannungen dürften sich noch weiter verschärfen, nachdem die Revolutionsgarden am Montag einen südkoreanischen Chemikalien-Tanker im Persischen Golf aufbrachten und zwangen, den Hafen Bandar Abbas anzulaufen. Offiziell begründeten sie dies mit dem Verstoß gegen Umweltvorschriften. Die Hankuk Chemi war vom saudischen Hafen Jubail aus unterwegs nach Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten; die Besatzungsmitglieder stammen laut iranischen Angaben aus Südkorea, Indonesien, Vietnam und Myanmar.