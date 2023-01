In Iran ist einem Zeitungsbericht zufolge ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden. Wie die Tageszeitung Jam-e Jam am Dienstag berichtete, soll die Person Fotos von sicherheitsrelevanten Öl-Einrichtungen in der Provinz Khuzestan gemacht haben. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin war zu hören, das Ministerium habe die iranische Berichterstattung zur Kenntnis genommen. "Unsere Botschaft bemüht sich derzeit mit Hochdruck um Aufklärung", hieß es. Die iranische Justiz nahm zunächst nicht Stellung. Die Beziehungen der Islamischen Republik zu westlichen Staaten sind derzeit auf dem Tiefpunkt. In Iran kommt es seit Monaten zu Protesten gegen das Mullah-Regime, das mit Härte gegen Demonstranten vorgeht und bereits mehrere Todesurteile vollstreckt hat. Die Europäische Union hat deshalb weitere Sanktionen gegen das Land verhängt.