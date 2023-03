Zur Begründung gibt der Sprecher des Außenministeriums in Teheran an, Deutschland mische sich "verantwortungslos in die inneren und rechtlichen Angelegenheiten Irans" ein.

Iran hat zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und damit ausgewiesen. Zur Begründung gab der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani, an, Deutschland mische sich "verantwortungslos in die inneren und rechtlichen Angelegenheiten Irans" ein. Das Auswärtige Amt in Berlin bezeichnete die Entscheidung als "erwartbar", aber "in keinster Weise gerechtfertigt".

Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft ausgewiesen und den Geschäftsträger einbestellt. Dem Geschäftsträger wurde laut Außenministerin Annalena Baerbock mitgeteilt, dass "wir die massive Verletzung der Rechte eines deutschen Staatsangehörigen nicht akzeptieren".

Baerbock reagierte damit auf das von einem iranischen Gericht verhängte Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd. Der 67-jährige Aktivist und Softwareentwickler war in der Islamischen Republik wegen "Korruption auf Erden" verurteilt worden. Iran beschuldigt Sharmahd der Mitgliedschaft in einer promonarchistischen Gruppe, die für einen tödlichen Bombenanschlag 2008 verantwortlich gemacht wird. Gegen das Urteil kann vor dem Obersten Gericht Berufung eingelegt werden.

Baerbock kritisierte das Urteil: "In einem Verfahren, was kein rechtsstaatliches Verfahren ist, ein Todesurteil auszusprechen, das widerspricht jeglichem internationalen Recht." Außerdem sagte sie: "Wir fordern Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Sharmahd zu widerrufen und ihm ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen."

Das Auswärtige Amt betonte, die Bundesregierung habe mit der Entscheidung zur Ausweisung der beiden iranischen Diplomaten "in angemessener Weise auf das Todesurteil und die massive Verletzung der Rechte des deutschen Staatsangehörigen Jamshid Sharmahd reagiert". Die jetzt verfügte Ausweisung der deutschen Diplomaten sei "willkürlich und ungerechtfertigt, sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen".