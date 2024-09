Die in Iran inhaftierte Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi erhält nach Angaben ihrer Familie Hafturlaub. Sie sei am Samstag aus dem berüchtigten Ewin-Gefängnis freigelassen worden, schrieb ihre Tochter Mariam Claren auf der Plattform X. Als Auflage muss sie demnach wie bereits bei ihrem letzten Hafturlaub eine elektronische Fußfessel tragen und darf sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrer Wohnung in der Hauptstadt Teheran entfernen. Die Architektin ist seit Oktober 2020 inhaftiert. Irans Justiz hatte sie Berichten zufolge unter anderem wegen der „Leitung einer illegalen Gruppe“ zu zehn Jahren Haft verurteilt. Menschenrechtler werfen der Islamischen Republik vor, Ausländer als Geiseln festzuhalten, um etwa im Ausland verurteilte iranische Funktionäre freizupressen. Teheran bestreitet dies. Taghavi war bereits im Januar wegen Gesundheitsproblemen überraschend Hafturlaub gewährt worden.