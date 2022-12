Nach Angaben der Staatsmedien ist in Iran ein zweiter Demonstrant hingerichtet worden. Der 23-jährige Majidreza Rahnavard wurde am Montag in der Stadt Maschhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Ihm wird vorgeworfen, während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basidsch-Miliz mit einem Messer getötet zu haben. Die Miliz wird vom Regime eingesetzt, um die Proteste in Iran niederzuschlagen.

Die Demonstrationen wurden durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst. Die Frau starb im September, nachdem sie wohl in Polizeigewahrsam schwerste Kopfverletzungen erlitten hatte. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll. Nach ihrem Tod gingen landesweit Menschen auf die Straße. Ging es am Anfang vor allem um Rechte für Frauen, haben sich die Demonstrationen mittlerweile zu einem grundsätzlichen Protest gegen das iranische Regime entwickelt. Die Regierung geht hart dagegen vor - Hunderte Menschen sind seither ums Leben gekommen.

Bereits am vergangenen Donnerstag war der Rap-Musiker Mohsen Shekari hingerichtet worden. Er soll ein Basidsch-Mitglied mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben. Seine Hinrichtung wurde im In- und Ausland scharf verurteilt, Deutschland hatte als Reaktion den iranischen Botschafter einbestellt. Insgesamt stehen Medienberichten zufolge mindestens 25 Demonstranten auf der Todesliste der iranischen Justiz.