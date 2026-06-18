Heute Nacht haben Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian beide das ausgehandelte Rahmenabkommen unterzeichnet . Der Krieg ist damit vorerst vorbei. Das ist eine gute Nachricht, obwohl viele Details - vor allem zur Uran-Anreicherung – noch ungeklärt sind. Trump drohte am Rande des G-7-Gipfels direkt wieder: Würden die Iraner die Vereinbarung verletzen, würden die USA sie in „Grund und Boden bomben“.

Der US-Präsident fand die Kulisse zu seiner Unterschrift vermutlich sehr gelungen: Er unterzeichnete das Abkommen im Schloss Versailles, maßgeblich erbaut vom „Sonnenkönig“ Louis XIV. „The real deal“, hatte Trump das Schloss zuvor genannt. Neben ihm saß Emmanuel Macron, zu dem Trump oft eine schwierige Beziehung hat. An diesem Abend aber nicht. „Great job“, sagte Macron und schüttelte Trumps Hand.

Der französische Präsident kann zufrieden sein, die G 7 haben der Ukraine „unerschütterliche“ Unterstützung für ihre Verteidigung zugesagt. Das ist angesichts der immer wieder erschütterlichen Gemütslage von US-Präsident Donald Trump durchaus erstaunlich. Bisher hatte er die USA in der Rolle des Vermittlers gesehen. Sollte Trumps Verbrüderung mit Europa von Dauer sein, könnte das einen Wendepunkt im Krieg bedeuten, schreibt mein Kollege Daniel Brössler.

Heute Abend geht die Gipfelei für Bundeskanzler Friedrich Merz direkt weiter: Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich in Brüssel. Auch hier geht es um die Ukraine. Deutschland und andere Länder wollen wehrfähigen ukrainischen Männern die Aufnahme erschweren – sie würden im Land gebraucht, sagte Merz schon im vergangenen Jahr.

Beim Fußball feiert England sich selbst, mit dem 4:2 gegen Kroatien gelingt dem Team ein furioser Turnierstart. Alles Wichtige zur WM finden Sie bei uns im Liveblog.

Was heute wichtig ist

USA und Iran unterzeichnen Vereinbarung über Kriegsende US-Präsident Trump und Irans Präsident Peseschkian haben ein Dokument für eine sofortige Waffenruhe unterschrieben. Die Straße von Hormus soll umgehend geöffnet werden. Das Abkommen sieht auch Frieden zwischen Israel und der Terrormiliz Hisbollah in Libanon vor. Die Zeremonie in der Schweiz ist damit wohl hinfällig. Zum Artikel

Wadephul unterstützt Entschädigung für polnische NS-Opfer. Aus der deutsch-polnischen Geschichte ergebe sich eine Verpflichtung gegenüber Menschen, die unter der deutschen Besatzung gelitten haben, sagt der Außenminister. Seit Jahren kämpfen Verbände dafür, bisher konnten die Länder sich nicht einigen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Korruption in der Ukraine: Die dunklen Geschäfte von „Wowa“ und „Ali Baba“. Gegen enge Vertraute des ukrainischen Präsidenten, darunter sein Ex-Stabschef, wird wegen Bestechung ermittelt. Selenskij selbst gerät immer stärker unter Druck – und die Korruption ist trotz der spektakulären Skandale nicht vorbei. Anfang Juni meldete das Nabu einen weiteren Millionen-Skandal beim Atomenergiekonzern Energoatom. Hohe Richter sollen involviert sein. Zum Artikel

Hauptversammlung: So miserabel ist die Stimmung bei Volkswagen. Auf der virtuellen Hauptversammlung von VW haben Aktionäre an diesem Donnerstagmorgen die Gelegenheit, ihren Frust am Autobauer auszulassen. Die Frage ist nicht, ob es schlimm wird – sondern wie schlimm. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Fußball-WM 2026

4:2 gegen Kroatien: England begeistert sich selbst. Zwei Tore von Harry Kane und ein ganz neuer Stil: England gelingt gegen Kroatien ein furioser Turnierstart – die Halbzeitansprache von Thomas Tuchel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Zum Artikel

Vozinhas Mutter darf in die USA einreisen. Nachdem der Torwart der Kapverden emotional auf ihre Abwesenheit reagiert hatte, wird sie bei seinem zweiten Match im Stadion sein. Jonathan Tah kündigt an, den Gebetskreis bei der WM fortführen zu wollen. Zum Liveblog zur WM 2026

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Dossier Digitalwende: Digitale Souveränität: Der Versuch eines Schulterschlusses. Auf der Viva Tech in Paris werben Deutschland und Frankreich für mehr digitale Souveränität. Von Cloud-Infrastrukturen über Halbleiter bis hin zu Kapital für Start-ups geht es um die Frage, wie Europa technologisch unabhängiger werden kann. Auch wichtig: Fast die Hälfte der Deutschen spricht sich dafür aus, den Ausbau von Rechenzentren nur dann zu beschleunigen, wenn diese vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Geplanter EU-Grenzwert würde Kobaltproduktion drastisch verteuern. Kobalt ist unverzichtbar – für E-Autos, Rüstung, Präzisionswerkzeuge. Doch die EU plant, die Grenzwerte für Kobaltstaub drastisch zu verschärfen. Das sei nicht zu schaffen, kritisiert Europas Kobaltindustrie. Sie fürchtet deswegen das Aus. Wirtschaft und Gesundheitsschützer liegen im Clinch. Zum Briefing