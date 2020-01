Einen kleinen Raum für Zweifel ließ US-Außenminister Mike Pompeo noch: "Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Flugzeug durch eine iranische Rakete abgeschossen wurde", sagte er am Freitag, die Untersuchungen müsse man aber noch abwarten. Zuvor hatten die USA der Ukraine offenbar Belege übergeben, dass die iranische Luftabwehr Flug PS 752 von Ukraine International Airways irrtümlich abschoss. US-Beamte stellten Präsident Wolodimir Selenskij und Außenminister Wadim Prystaiko in der US-Botschaft in Kiew "wichtige Daten" über den Absturz zur Verfügung. Selenskij twitterte, die "Daten der Vereinigten Staaten enthalten wichtige Informationen, um bei der Untersuchung zu helfen". Zuvor hatte der Präsident auch Großbritannien und Kanada aufgefordert, alle Informationen zur Verfügung stellen.

Kanadas Premier Justin Trudeau zufolge stimmen Informationen alliierter und kanadischer Geheimdienste überein, dass das Flugzeug von einer iranischen Luftabwehrrakete getroffen wurde. In Washington sagten Regierungsmitarbeiter zu US-Medien, amerikanische Spionagesatelliten hätten registriert, dass ein mit vier Raketen ausgerüstetes Flugabwehrsystem SA-15 russischer Herstellung (russische Bezeichnung: Tor-M1) sein Radar auf Flug PS 572 aufgeschaltet habe. Danach sei der Start von zwei Raketen registriert worden.

Detailansicht öffnen Wrackteile der Boeing 737-800 bei Shahedshahr in Iran. Die ukrainische Maschine zerschellte kurz nach dem Start am Mittwoch. (Foto: Ali Mohammadi/Bloomberg)

Unabhängig von den nicht-öffentlichen Geheimdienstinformationen zeigt ein von dem Iraner Nariman Gharib vorgelegtes Video, das unter anderem die britische Investigativgruppe Bellingcat überprüft hat, den Moment, in dem Flug PS 752 offenbar von einer Rakete getroffen wurde und brennend weiterflog. Andere Videos zeigen vor dem Aufprall eine weitere Explosion. Das könnte ein Zerbrechen der Maschine in der Luft erklären und damit das große Trümmerfeld, das nicht für den Aufschlag einer intakten Maschine spricht.

Fotos von Trümmerteilen zeigen zudem Löcher, wie sie vom Gefechtskopf einer Luftabwehrrakete stammen könnten. Solche Raketen zünden ihren Gefechtskopf radargesteuert bei Annäherung an das Ziel. Die Ladung zerlegt dann einen Metallmantel, dessen Fragmente eine sich ausdehnende Wolke bilden. Die Fragmente sollen die Struktur des Flugzeugs und wichtige Aggregate und Leitungen zerstören. Dies würde erklären, warum PS 752 schnell abstürzte.

Der Chef der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedzadeh, beharrte am Freitag darauf, Flug PS 752 sei "von keiner Rakete getroffen worden". Die USA und Kanada sollten Beweise vorlegen: "Wenn sie sich wirklich sicher sind, sollten sie ihre Erkenntnisse der Welt präsentieren." Bisher verbreitet Iran die These, ein Triebwerk des Flugzeugs sei in Brand geraten; die Piloten hätten dann die Kontrolle über die Maschine verloren. Doch der Ausfall eines Triebwerkes hätte die Boeing 737-800 angesichts ihres zweiten Triebwerkes "nicht flugunfähig gemacht; Piloten werden auf einen solchen Fall vorbereitet", sagt der Flugkapitän Janis Georg Schmitt.

Regierungssprecher Steffen Seibert: "Die Bundesregierung erwartet, dass es eine genaue Untersuchung der zuständigen Stellen im Iran - und zwar in enger Zusammenarbeit mit den in der Hauptsache betroffenen Nationen - gibt."

Gegen ein technisches Problem spricht auch, dass die Piloten nach iranischen Angaben keinen Notruf absetzten. Der Transponder fiel vier Minuten vor dem Aufprall aus - ein so ungewöhnlicher Ausfall spricht für weit größere Probleme als einen Triebwerksbrand. Laut New York Times fingen die Amerikaner zudem Kommunikation in Iran ab, in der es darum ging, dass ein iranisches Luftabwehrsystem die Maschine abgeschossen habe. Und auf einem iranischen Video ist ein Mann zu hören, der vor den brennenden Trümmern schockiert feststellt, dass es sich um ein Passagierflugzeug handelt.

Russland lieferte Iran von November 2006 bis Januar 2007 insgesamt 29 je mit vier Raketen bestückte Tor-M-1-Luftabwehrsysteme. Das mobile System dient zur Verteidigung gegen bis etwa sechs Kilometer hoch fliegende Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und Drohnen. Die von den Revolutionsgarden gestellten Bediener dieser Systeme dürften in höchster Alarmbereitschaft gewesen sein, da die Garden nur Stunden zuvor 22 Raketen auf US-Stützpunkte im Irak abgeschossen hatten. Zudem hatte Präsident Trump gesagt, die USA hätten bereits 52 Angriffsziele in Iran identifiziert. Es erscheint plausibel, dass die Iraner glaubten, das US-Militär werde Teherans Flughafen oder nahe Militärbasen angreifen - und Flug PS752 irrtümlich als US-Marschflugkörper oder Drohne identifizierten.

Dies wäre ein ähnlicher Fehler wie bei Flug MH 17, als am 17. Juli 2014 ein Kommando der 53. Luftabwehrbrigade aus dem russischen Kursk in der Ostukraine ein Passagierflugzeug von Malaysia Airlines abschoss, das es für eine Maschine der ukrainischen Luftwaffe hielt. Die Beweise gegen Moskau, die ein Ermittlerteam sammelte, sind überwältigend. Doch Moskau bestreitet jede Verantwortung: Der Kreml würde sonst zugeben, dass er von Beginn an die eigentliche Kriegspartei in der Ostukraine war.

Auch Iran leugnet bisher selbst die Möglichkeit eines irrtümlichen Abschusses. Zuzugeben, dass die Luftabwehr ein Flugzeug abgeschossen haben könnte, das vor allem Iraner oder aus Iran stammende Kanadier, Briten oder Schweden an Bord hatte, würde die Glaubwürdigkeit des Regimes schwer beschädigen.

Unterdessen bestätigten die kanadische Flugaufsichtsbehörde TSB und die französische BEA, sie hätten Teherans Einladung akzeptiert, an der Untersuchung teilzunehmen. Teheran lud auch die US-Luftaufsicht NTSB und Flugzeughersteller Boeing ein. Boeing-Experten sollen entgegen ersten Ansagen Teherans nun doch Flugschreiber und Cockpitrekorder auswerten dürfen. Regierungssprecher Ali Rabiei sagte, Boeing könne einen Vertreter schicken, "um an der Prozedur der Untersuchung der Black Box teilzunehmen".

Zugleich erschwert Iran offenbar die gründliche Untersuchung des Absturzortes durch internationale Experten: Bellingcat zufolge sind Bulldozer dabei, die Trümmerteile zusammenzuschieben.