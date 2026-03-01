In der Nacht auf Sonntag wirkte es in Iran, als wäre für einen Moment die ganze Angst verflogen. Zwar hat das Regime am Wochenende wieder das Internet gesperrt, wie schon während der Proteste im Januar, aber manchen Menschen gelang es dennoch, ihre Videos in den sozialen Medien zu posten. Einzelne, kurze Aufnahmen aus der Nacht, als das Land erfuhr, dass Ali Chamenei tot ist. Da jubelten sie aus ihren Wohnungen heraus, so laut, dass ganze Stadtviertel von Teheran sich anhörten, als fände gerade eine Demo statt. Da zündeten sie kleine Feuerwerke. Da tanzten sie auf offener Straße und feierten.