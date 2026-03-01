Zum Hauptinhalt springen

NahostIn Iran beginnt eine neue Zeit – aber was bringt sie?

Lesezeit: 5 Min.

Trauer um den toten Ayatollah Ali Chamenei in Teheran.
Trauer um den toten Ayatollah Ali Chamenei in Teheran. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

Die Islamische Republik erlebt den ersten Tag nach dem Tod des Obersten Führers Ali Chamenei, der 37 Jahre lang an der Macht war. Die Menschen feiern, während Bomben fallen – und Israels Premier Netanjahu fordert sie zu weiteren Protesten auf. Wie es weitergehen könnte.

Von Raphael Geiger, Istanbul

In der Nacht auf Sonntag wirkte es in Iran, als wäre für einen Moment die ganze Angst verflogen. Zwar hat das Regime am Wochenende wieder das Internet gesperrt, wie schon während der Proteste im Januar, aber manchen Menschen gelang es dennoch, ihre Videos in den sozialen Medien zu posten. Einzelne, kurze Aufnahmen aus der Nacht, als das Land erfuhr, dass Ali Chamenei tot ist. Da jubelten sie aus ihren Wohnungen heraus, so laut, dass ganze Stadtviertel von Teheran sich anhörten, als fände gerade eine Demo statt. Da zündeten sie kleine Feuerwerke. Da tanzten sie auf offener Straße und feierten.

