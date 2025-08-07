Irans oberster Führer hat zwei persönliche Vertreter für einen neu geschaffenen Verteidigungsrat ernannt. In dem zentralen Militärgremium sollen künftig die früheren Offiziere Ali Akbar Ahmadian und Ali Schamchani die Interessen von Ayatollah Ali Chamenei vertreten, wie der staatliche Rundfunk unter Berufung auf einen Erlass des 86-Jährigen berichtete. Ahmadian hatte zuletzt Irans Sicherheitsrat geleitet. Nach einem Wechsel an der Spitze übernimmt der frühere Kommandeur der einflussreichen Revolutionsgarden künftig auch Aufgaben in der Regierung. Schamchani, der im Krieg mit Israel Ziel einer Attacke wurde und verletzt überlebte, war in der Vergangenheit hochrangiger Berater Chameneis.