Das Mullah-Regime plant eine Vertretung am Rhein. Dabei hat Deutschland erst vor einem Jahr außer der Botschaft in Berlin alle Dependancen Teherans schließen lassen. Die Spionageabwehr äußert schwere Bedenken.

Mehr als drei Jahrzehnte ist Bonn schon nicht mehr Bundeshauptstadt, aber das Flair einer solchen bekommt man in manchen Ecken noch zu spüren. An den Konsulaten zum Beispiel, die viele Staaten hier noch unterhalten, Argentinien etwa, oder Rumänien. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Regierungskreisen will bald auch das iranische Regime in Bonn eine diplomatische Vertretung eröffnen. Die Stadt Bonn bestätigte auf Anfrage, dass ihr entsprechende Überlegungen bekannt seien.