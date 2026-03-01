Erst habe sie es nicht glauben können, dann habe sie ihren Freunden aus Deutschland zur Feier des Tages Süßigkeiten zubereitet. So erzählt Zahra, 28, von ihrem Samstagmorgen, als sie aufwachte zu der Nachricht, dass die USA und Israel ihr Heimatland angegriffen haben.
Iran-Kundgebung in BerlinDie Menschen tanzen, singen, trinken Sekt und Bier
Lesezeit: 4 Min.
Viele Iraner feiern vor dem Brandenburger Tor den Tod von Ali Chamenei. Und machen einmal mehr deutlich: Die größten Hoffnungen der iranischen Diaspora ruhen auf Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schahs.
Von David Kulessa, Berlin
Podcast: „Auf den Punkt“:Diesen Krieg gegen Iran haben Netanjahu und Trump gewollt
Israel und die USA haben Iran angegriffen und den Obersten Führer Chamenei getötet. Droht nun ein Flächenbrand in der Region?
Lesen Sie mehr zum Thema