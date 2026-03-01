Zum Hauptinhalt springen

Iran-Kundgebung in BerlinDie Menschen tanzen, singen, trinken Sekt und Bier

Lesezeit: 4 Min.

Die alte iranische Fahne mit dem Löwen ist überall zu sehen, am Sonntag in Berlin.
Die alte iranische Fahne mit dem Löwen ist überall zu sehen, am Sonntag in Berlin. (Foto: Friedrich Bungert)

Viele Iraner feiern vor dem Brandenburger Tor den Tod von Ali Chamenei. Und machen einmal mehr deutlich: Die größten Hoffnungen der iranischen Diaspora ruhen auf Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schahs.

Von David Kulessa, Berlin

Erst habe sie es nicht glauben können, dann habe sie ihren Freunden aus Deutschland zur Feier des Tages Süßigkeiten zubereitet. So erzählt Zahra, 28, von ihrem Samstagmorgen, als sie aufwachte zu der Nachricht, dass die USA und Israel ihr Heimatland angegriffen haben.

Podcast: „Auf den Punkt“
:Diesen Krieg gegen Iran haben Netanjahu und Trump gewollt

Israel und die USA haben Iran angegriffen und den Obersten Führer Chamenei getötet. Droht nun ein Flächenbrand in der Region?

Von Raphael Geiger und Lars Langenau

