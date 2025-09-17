Die Gespräche Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit Iran über das Atomprogramm des Landes treten auf der Stelle. Irans Bemühungen reichten nicht aus, um den Prozess zur Einführung von UN-Sanktionen aufzuhalten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch. Zuvor hatten die Außenminister der E3 genannten europäischen Länder mit dem iranischen Ressortchef Abbas Araghtschi telefoniert. An dem Gespräch nahm einem französischen Diplomaten zufolge auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas teil. Die E3 hatten kürzlich einen 30-tägigen Prozess zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Iran eingeleitet. Diese Strafmaßnahmen waren im Rahmen des Atomabkommens von 2015 ausgesetzt worden, das aber nach dem Ausstieg der USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump 2018 zerfiel.