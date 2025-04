Russland, China und Iran beraten am Dienstag in Moskau auf Expertenebene über das iranische Atomprogramm. Das meldete die russische Staatsagentur RIA am Montag unter Berufung auf die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums. US-Präsident Donald Trump hat gedroht, Iran zu bombardieren, falls keine Einigung mit Washington über dessen Atomprogramm erzielt wird. Der Kreml erklärte, Russland sei bereit, sich für einen Abbau der Spannungen einzusetzen. Westliche Länder werfen Iran vor, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten, was Teheran bestreitet. Trump hatte die USA in seiner ersten Amtszeit aus dem Atomabkommen mit Iran von 2015 zurückgezogen.