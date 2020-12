Von Paul-Anton Krüger

Die Außenminister der Teilnehmerstaaten des Atomabkommens mit Iran haben bei ihren ersten Beratungen seit der UN-Generalversammlung im September 2019 die "Aussicht auf eine Rückkehr der USA" gewürdigt und ihre Bereitschaft unterstrichen, "dies in einer gemeinsamen Anstrengung positiv aufzugreifen".

Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Minister aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Russland und Iran hervor. Diese wurde am Montag nach den Beratungen veröffentlich, die wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz abgehalten wurden.

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, das Abkommen befinde sich seit dem Ausstieg von US-Präsident Donald Trump im Mai 2018 in einer "Abwärtsspirale". Dass es überhaupt noch existiere, sei einer gemeinsamen Kraftanstrengung der verbliebenen Vertragsparteien zu verdanken. Zum Niedergang habe aber nicht nur die "Strategie des maximalen Drucks" seitens der US-Regierung beigetragen, sondern auch "die gravierenden iranischen Verletzungen" von Bestimmungen der Vereinbarung.

Mit Blick auf die erklärte Bereitschaft des designierten neuen US-Präsidenten Joe Biden, die USA in das Abkommen zurückzuführen, dürfe es jetzt nicht bei "bloßen Bekenntnissen" zu dem Abkommen bleiben, forderte Maas. Auch dürfe es keine weiteren taktischen Manöver geben, die das Abkommen weiter aushöhlen würden. Ausdrücklich nannte Maas Versuche Irans, die Kapazität der Urananreicherungsanlage in Natans auszubauen. In den nächsten Wochen und Monaten werde sich entscheiden, "ob es gelingen wird, das Abkommen zu retten oder eben nicht". Es gelte das "letzte Zeitfenster" zu nutzen.

Es bleibt nicht viel Zeit für eine Einigung

Europäische Diplomaten gehen davon aus, dass nach dem Amtsantritt der Regierung Biden in den USA am 20. Januar wenige Monate bleiben, um mit Teheran eine Einigung zu erzielen, bevor in Iran der Wahlkampf um das Präsidentenamt beginnt. Mitte Juni wird in der Islamischen Republik ein Nachfolger für den Amtsinhaber Hassan Rohani gewählt, der nicht erneut antreten darf.

Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Chamenei, hatte Rohani jüngst ein bedingtes Mandat erteilt, in das Abkommen zurückzukehren. Er unterstütze die Regierung, solange diese sich an die Ziele der Nation halte. Wenn eine Aufhebung der Sanktionen erreicht werden könne, "sollten wir das nicht einmal um eine Stunde hinauszögern", sagte er am Freitag bei einer Rede in Teheran.

Das von den ultrakonservativen Hardlinern dominierte Parlament in Iran hatte kürzlich ein Gesetz beschlossen, das die Regierung verpflichtet, die Urananreicherung erheblich auszuweiten und den Anreicherungsgrad auf 20 Prozent zu erhöhen, sollten nicht wenige Tage nach Bidens Amtsantritt die US-Sanktionen aufgehoben werden. Auch verpflichtet der Beschluss die Regierung, Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA des Landes zu verweisen.

Jeder dieser Schritte wäre ein Verstoß gegen das Abkommen und würde eine sofortige Eskalation des Streits nach sich ziehen und eine Rückkehr der USA in das Abkommen weitgehend unmöglich machen.

Die USA wie auch die Europäer verlangen von Iran, alle Bestimmungen des Abkommens wieder strikt einzuhalten, aber darüber hinaus auch in Verhandlungen über Nachfolge-Vereinbarungen einzusteigen. Dabei müsse es auch um das Raketenprogramm Irans und die Rolle der Islamischen Republik in der Region gehen, die Maas als "zunehmend schwierig" bezeichnete. Mit klaren Regeln und scharfen Inspektionen müsse sichergestellt werden, dass der Iran "keinen Weg zur Atombombe hat".

Es müsse sich jetzt zeigen, ob der Jahrzehnte alte Konflikt um das iranische Atomprogramm dauerhaft auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden könne oder nicht - und ob es sich verhindern lasse, dass die Konflikte in der Region noch bedrohlicher werden.