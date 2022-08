Millionen gläubige Schiiten sind weltweit für Feierlichkeiten des traditionellen Aschura-Fests zusammengekommen. Im mehrheitlich schiitischen Iran strömten am Montag Menschenmassen auf die Straßen, wie Bilder des Staatsfernsehens zeigten. Auch im Irak, Afghanistan und Pakistan bereiteten sich Schiiten für den Höhepunkt des Fests im islamischen Trauermonat Muharram vor. Überschattet wurde Aschura in Afghanistan von Anschlägen. Nach Angaben der UN wurden am vergangenen Wochenende mehr als 120 Menschen getötet oder verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich. Aschura gilt als wichtigstes Fest im schiitischen Islam.