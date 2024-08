Von Raphael Geiger

In den iranischen Medien ist eine Zeitform derzeit sehr beliebt, das Futur. Es werde etwas passieren, das sagte mal der Sprecher der Revolutionsgarde, mal der Sprecher des Parlaments, mal der Stabschef der Armee. Scheint fast, als würden sich die Regimegrößen in Teheran absprechen, wer Israel heute droht und wer morgen. Was in der Islamischen Republik Iran nach außen dringt, ist orchestriert, wohl auch das, was nicht offiziell gesagt, sondern was durchgestochen wird. Und da klingt die iranische Botschaft an Israel und den Rest der Welt ein wenig komplexer.