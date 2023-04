Nach der mysteriösen Vergiftungswelle in Iran hat der Geheimdienst einen Abschlussbericht veröffentlicht. Dies meldeten Staatsmedien am Freitag - rund fünf Monate nach den ersten Meldungen über die Vorfälle, die im Land Unruhe verursachen. Betroffen sind fast nur Mädchenschulen. Landesweit wurden Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt. Ärzte sprechen von Gasvergiftungen. Tausende Verdachtsfälle verzeichneten die Behörden offiziell, Eltern ließen zeitweise ihre Kinder nicht zur Schule gehen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte dazu mit: "Die Vergiftungen scheinen eine koordinierte Kampagne zu sein, um Schülerinnen für ihre friedliche Teilnahme an landesweiten Protesten zu bestrafen." In seinem Bericht erklärt der iranische Geheimdienst nun, es handle sich nicht um ein organisiertes Täter-Netzwerk, in Proben seien nur Spuren von Pfefferspray oder Stinkbomben festgestellt worden, keine toxischer Substanzen. Es handele sich um eine landesweite Massenhysterie, so der Geheimdienst. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Erklärungen nicht. Der Geheimdienst beschuldigte zudem Irans Landesfeinde, allen voran die USA und Israel, eine Rolle bei den Fällen gespielt zu haben, um weitere Proteste auszulösen und die Staatsführung unter Druck zu setzen. Der Bericht dürfte in Iran mit größter Skepsis aufgenommen werden. Eltern und andere Angehörige warfen den Behörden nach den mysteriösen Fällen Versagen vor. Proteste nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam lösten in Teheran im Herbst eine schwere politische Krise aus. Kritiker halten die Vergiftungen für Rache für die Demonstrationen. Kritik gab es in Iran auch am zögerlichen Umgang der Behörden mit den Fällen, die Staatsführung äußerte sich erst nach Monaten. Medien, Familien und Betroffene wurden Kritikern zufolge unter Druck gesetzt, nicht über die Fälle zu sprechen.