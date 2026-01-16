Iranische Nobelpreisträgerin: Raketen hätten Leben retten können

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wirbt für militärische Aktionen gegen das Mullah-Regime. Dadurch könne die Protestbewegung in Iran unterstützt werden, während gleichzeitig zivile Opfer vermieden würden, sagte die Juristin und Menschenrechtsaktivistin der Deutschen Welle.



Die gezielte Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija durch Israel in Teheran vor etwa eineinhalb Jahren zeige, dass solche Interventionen ohne größeres Risiko möglich seien, behauptete Ebadi. Die Tötung des Hamas-Offiziellen führte damals zu extremen Spannungen in der Region. Das iranische Regime reagierte mit Drohungen und Angriffen im Oktober mit etwa 180 Raketen.



„Die Verhinderung des Massakers am iranischen Volk erfordert keinen umfassenden Krieg, sie erfordert nicht, noch mehr Menschen zu töten. Was wir fordern, ist kein Krieg, sondern konkrete Schritte, um das Töten von Zivilisten zu stoppen“, sagte Ebadi. Zugleich betont die Nobelpreisträgerin von 2003, dass Iran sich bereits in einem Krieg befinde, denn rund 12 000 Zivilisten seien inzwischen getötet worden. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. „Tatsächlich wären vielleicht sogar weniger Menschen in der Zeit getötet worden, wenn früher Raketen geschossen worden wären.“



Nach Ebadis Ansicht gehen die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die aktuellen Proteste vor als 2022. Damals bildeten sich Proteste unter dem Motto: „Women, Life, Freedom“ nach der Tötung der Kurdin Jina Mahsa Prounter. „Heute sind Sicherheitskräfte da draußen in der Menge und benutzen Kriegswaffen. Sie töten Zivilisten“, so die Nobelpreisträgerin. „Die Menschen sind komplett wehrlos.“