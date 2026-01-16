Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Staatsmedien: Soltani wurde nicht zum Tode verurteilt
Iran öffnet Luftraum wieder
Europäer fürchten US-Militärschlag gegen Iran binnen 24 Stunden
Irans Außenminister dementiert Hinrichtungspläne
Trump: Tötungen in Iran haben wohl aufgehört
Viktoria Spinrad
USA verlegen Medien zufolge Flugzeugträger nach Nahost – zunehmende Spannungen
Die USA erhöhen weiter den Druck auf Iran. Nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Iran verstärken die USA Medienberichten zufolge ihre militärische Präsenz in Nahost. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und Begleitschiffe seien auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region, berichteten unter anderem die New York Times und das Portal Axios.
Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet. Die USS Abraham Lincoln soll in etwa einer Woche im Nahen Osten ankommen. Zudem würden zusätzliche Waffen und Verteidigungsausrüstung dorthin gebracht, berichtete die New York Times. Es könnten auch weitere Kampfflugzeuge folgen. Eine offizielle Bestätigung der Verlegung durch das Pentagon gab es bisher nicht.
Seit Beginn der Massenproteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik Ende Dezember hat Trump Iran bereits mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht. "Hilfe ist unterwegs", hatte er in dieser Woche auf Truth Social gepostet – ohne die Frage zu beantworten, in welcher Form. Noch würden aus Sorge vor Vergeltungsschlägen gegen Israel diplomatische Optionen geprüft, heißt es im Portal Axios. Die Regierungen in Washington, D.C., und Jerusalem stünden im engen Austausch. Eine Quelle wird zitiert mit den Worten: "Jeder weiß, dass der Präsident seinen Finger über dem Knopf hält."
Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet. Die USS Abraham Lincoln soll in etwa einer Woche im Nahen Osten ankommen. Zudem würden zusätzliche Waffen und Verteidigungsausrüstung dorthin gebracht, berichtete die New York Times. Es könnten auch weitere Kampfflugzeuge folgen. Eine offizielle Bestätigung der Verlegung durch das Pentagon gab es bisher nicht.
Seit Beginn der Massenproteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik Ende Dezember hat Trump Iran bereits mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht. "Hilfe ist unterwegs", hatte er in dieser Woche auf Truth Social gepostet – ohne die Frage zu beantworten, in welcher Form. Noch würden aus Sorge vor Vergeltungsschlägen gegen Israel diplomatische Optionen geprüft, heißt es im Portal Axios. Die Regierungen in Washington, D.C., und Jerusalem stünden im engen Austausch. Eine Quelle wird zitiert mit den Worten: "Jeder weiß, dass der Präsident seinen Finger über dem Knopf hält."
Viktoria Spinrad
Petition: Prominente und Politiker fordern Isolation Irans
Zahlreiche Prominente, Politiker und Organisationen rufen die Bundesregierung zu einer politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Isolation Irans auf. In einer Petition fordern die Unterzeichner die unverzügliche Ausweisung des iranischen Botschafters aus Deutschland und den Rückruf des deutschen Botschafters aus Teheran, ein sofortiges nationales Betätigungsverbot der Revolutionsgarden in Deutschland und die Aufnahme politischer Gespräche mit demokratischen, säkularen iranischen Menschenrechtsorganisationen und Oppositionellen.
Mit dem Appell „Jede Stunde zählt: Protestierende in Iran unterstützen, Regime isolieren!“ ist die Petition überschrieben. „Das Regime in Iran führt einen systematischen Krieg gegen die eigene Bevölkerung“, heißt es. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe öffentlich erklärt, dass das Regime am Ende sei. Jetzt müssten diesen Worten Taten folgen. „Deutschland muss jetzt sichtbar an der Seite der Protestierenden stehen.“
Zu den Erstunterzeichnern der Petition zählen die Schauspieler Uschi Glas, Andrea Sawatzki, Benno Fürmann und Oliver Masucci. Auch Politiker der Regierungsparteien CDU und SPD, darunter der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sowie die SPD-Abgeordneten Jakob Blankenburg und Helge Lindh sind dabei.
Aus der Opposition gehören die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, die Grünen-Politikerin Lisa Badum und der Linken-Bundestagsabgeordnete Michael Arndt zu den Unterzeichnern. Auch der FDP-Vorsitzende Christian Dürr und 18 Organisationen wie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Deutsch-Israelische Gesellschaft haben sich angeschlossen.
Mit dem Appell „Jede Stunde zählt: Protestierende in Iran unterstützen, Regime isolieren!“ ist die Petition überschrieben. „Das Regime in Iran führt einen systematischen Krieg gegen die eigene Bevölkerung“, heißt es. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe öffentlich erklärt, dass das Regime am Ende sei. Jetzt müssten diesen Worten Taten folgen. „Deutschland muss jetzt sichtbar an der Seite der Protestierenden stehen.“
Zu den Erstunterzeichnern der Petition zählen die Schauspieler Uschi Glas, Andrea Sawatzki, Benno Fürmann und Oliver Masucci. Auch Politiker der Regierungsparteien CDU und SPD, darunter der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sowie die SPD-Abgeordneten Jakob Blankenburg und Helge Lindh sind dabei.
Aus der Opposition gehören die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, die Grünen-Politikerin Lisa Badum und der Linken-Bundestagsabgeordnete Michael Arndt zu den Unterzeichnern. Auch der FDP-Vorsitzende Christian Dürr und 18 Organisationen wie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Deutsch-Israelische Gesellschaft haben sich angeschlossen.
Amelie Schmidt
USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran
Die US-Regierung reagiert auf das brutale Vorgehen der iranischen Führung gegen die Proteste im Land mit neuen Sanktionen gegen Politiker und Unternehmen. Betroffen ist diesmal unter anderem der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Laridschani. Er sei einer der ersten ranghohen Politiker gewesen, die zu einer gewaltsamen Niederschlagung der Demonstrationen aufgerufen habe, hieß es in der Mitteilung.
Laridschani ist eine Schlüsselfigur in der Islamischen Republik und gehört zu den engsten Vertrauten des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei. Die Sanktionen richten sich auch gegen Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarde und der Strafverfolgungsbehörden, wie das US-Finanzministerium mitteilt. Außerdem sei das Fardis-Gefängnis betroffen. Dort sind Frauen nach Angaben des US-Außenministeriums einer grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung ausgesetzt gewesen.
Bei den Sanktionen gehe es dem Finanzministerium zufolge auch darum, die Machthaber in Teheran finanziell auszutrocknen. So nehme man verdeckte Banken-Netzwerke ins Visier, über die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft flößen. Das neue Vorgehen richtet sich insgesamt gegen 18 Personen und Firmen, gegen die die US-Regierung solche Vorwürfe erheben.
„Präsident (Donald) Trump steht hinter dem iranischen Volk und hat das Finanzministerium angewiesen, Mitglieder des Regimes mit Sanktionen zu belegen“, sagte Scott Bessent in einer auf der Plattform X verbreiteten Videobotschaft.
Laridschani ist eine Schlüsselfigur in der Islamischen Republik und gehört zu den engsten Vertrauten des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei. Die Sanktionen richten sich auch gegen Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarde und der Strafverfolgungsbehörden, wie das US-Finanzministerium mitteilt. Außerdem sei das Fardis-Gefängnis betroffen. Dort sind Frauen nach Angaben des US-Außenministeriums einer grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung ausgesetzt gewesen.
Bei den Sanktionen gehe es dem Finanzministerium zufolge auch darum, die Machthaber in Teheran finanziell auszutrocknen. So nehme man verdeckte Banken-Netzwerke ins Visier, über die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft flößen. Das neue Vorgehen richtet sich insgesamt gegen 18 Personen und Firmen, gegen die die US-Regierung solche Vorwürfe erheben.
„Präsident (Donald) Trump steht hinter dem iranischen Volk und hat das Finanzministerium angewiesen, Mitglieder des Regimes mit Sanktionen zu belegen“, sagte Scott Bessent in einer auf der Plattform X verbreiteten Videobotschaft.
Treasury Secretary Scott Bessent on Twitter / X
The United States stands firmly behind the Iranian people in their call for freedom and justice. At the direction of President Trump, the Treasury Department is sanctioning key Iranian leaders involved in the brutal crackdown against the Iranian people. Treasury will use every… pic.twitter.com/27Rt8ajWu1— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 15, 2026
x.com
Nadja Lissok
Amnesty: Tötungen bei den Protesten sind beispiellos
Nach Einschätzung von Menschenrechtlern ist die iranische Führung mit bisher ungekannter Härte gegen die Unruhen im Land vorgegangen. „Die Repression gegen die landesweiten Proteste in Iran hat zu massenhaften Tötungen in einem bislang beispiellosen Ausmaß geführt“, teilte die Organisation Amnesty International mit. Beweise lieferten „verifizierte Videos und Informationen von Augenzeug*innen“.
Es gebe etwa Beweise dafür, dass Sicherheitskräfte häufig unbewaffnete Demonstrierende gezielt in Kopf und Oberkörper geschossen hätten. Amnesty fordert die UN-Mitgliedstaaten zu unverzüglichen Ermittlungen und der Einleitung von Strafverfolgungen gegen die Verantwortlichen auf. „Selbst gemessen an der düsteren Bilanz der iranischen Behörden bei der Niederschlagung früherer Protestwellen sind die Schwere und das Ausmaß der aktuellen Tötungen und Repressionen beispiellos“, sagte Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland.
Die Gruppe Iran Human Rights mit Sitz in Oslo beziffert die Zahl der getöteten Demonstranten bisher auf 3428. Die tatsächliche Zahl könne deutlich höher liegen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.
Es gebe etwa Beweise dafür, dass Sicherheitskräfte häufig unbewaffnete Demonstrierende gezielt in Kopf und Oberkörper geschossen hätten. Amnesty fordert die UN-Mitgliedstaaten zu unverzüglichen Ermittlungen und der Einleitung von Strafverfolgungen gegen die Verantwortlichen auf. „Selbst gemessen an der düsteren Bilanz der iranischen Behörden bei der Niederschlagung früherer Protestwellen sind die Schwere und das Ausmaß der aktuellen Tötungen und Repressionen beispiellos“, sagte Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland.
Die Gruppe Iran Human Rights mit Sitz in Oslo beziffert die Zahl der getöteten Demonstranten bisher auf 3428. Die tatsächliche Zahl könne deutlich höher liegen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.
Nadja Lissok
Staatsmedien: Soltani wurde nicht zum Tode verurteilt
Der verhaftete 26-jährige Demonstrant Erfan Soltani soll doch nicht zum Tode verurteilt worden sein. Iranische Staatsmedien berichten, Soltani sei wegen Verschwörung gegen die „innere Sicherheit und Propagandaaktivitäten gegen das Regime“ angeklagt, worauf jedoch nicht die Todesstrafe stehe. Seine Strafe wäre Haft.
Die Menschenrechtsorganisation Hengaw hatte Anfang der Woche berichtet, dass Soltani bei Protesten in der Nähe von Teheran festgenommen wurde und am gestrigen Mittwoch hingerichtet werden sollte. Nun teilte Hengaw unter Berufung auf dessen Angehörige mit, ein zuvor übermittelter Hinrichtungsbefehl sei verschoben worden. Soltanis Bild ging durch die Medien, er wäre der erste Demonstrant der aktuellen Protestwelle gewesen, den das Regime auf diese Art tötet. Ob die internationale Aufmerksamkeit oder die Drohung von US-Präsident Donald Trump, im Falle von Hinrichtungen zu reagieren, sein Leben vorerst gerettet hat, ist unklar. Hengaw zufolge ist er nach wie vor in Gefahr.
Die Menschenrechtsorganisation Hengaw hatte Anfang der Woche berichtet, dass Soltani bei Protesten in der Nähe von Teheran festgenommen wurde und am gestrigen Mittwoch hingerichtet werden sollte. Nun teilte Hengaw unter Berufung auf dessen Angehörige mit, ein zuvor übermittelter Hinrichtungsbefehl sei verschoben worden. Soltanis Bild ging durch die Medien, er wäre der erste Demonstrant der aktuellen Protestwelle gewesen, den das Regime auf diese Art tötet. Ob die internationale Aufmerksamkeit oder die Drohung von US-Präsident Donald Trump, im Falle von Hinrichtungen zu reagieren, sein Leben vorerst gerettet hat, ist unklar. Hengaw zufolge ist er nach wie vor in Gefahr.
Erfan Soltani. Facebook/Reuters
Nadja Lissok
Analyse: Irans Führung sieht Proteste als Vorstufe einer Revolution
Werden die Proteste weniger? Bricht das iranische Regime bald zusammen? Diese Fragen sind von außerhalb des Landes extrem schwierig zu beantworten. Analysen des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird, versuchen es trotzdem und werten alle öffentlich zugänglichen Quellen aus. In einem Bericht zum Zustand der iranischen Führung kommen die Verfasser zu dem Schluss, dass es die jüngsten Massenproteste im Land als existenzbedrohend empfindet. „Das iranische Regime betrachtet die Proteste als eine Vorstufe zur Revolution, die es vollständig und unverzüglich niederschlagen muss“, heißt es der Analyse.
Gewalt durch einzelne Protestteilnehmer könne die Haltung der politischen Führung stärken, wonach Demonstrationen in eine Revolution münden könnten. Die Führung habe außerdem alle Bemühungen aufgegeben, „zwischen legitimen wirtschaftlichen und illegitimen Protesten“ gegen die Staatsführung zu unterscheiden, schrieben die Experten weiter.
Die Staatsführung werde diesen Widerstand nur erfolgreich niederschlagen können, wenn die Sicherheitskräfte loyal blieben – und es gebe Beispiele, in denen es nicht so gewesen sei. Der Bericht nennt einen Vorfall, in dem sich „Dutzende“ Sicherheitskräfte weigerten, auf Demonstranten zu schießen. Außerdem seien die Opferzahlen unter den Mitgliedern der Revolutionsgarde ungewöhnlich hoch. Schätzungen zufolge könnten bis zu 500 Menschen, die für das Regime arbeiten, gestorben sein. Das übersteige die Zahl der Verluste während der Proteste 2022, infolge des Todes von Jina Mahsa Amini, um ein Vielfaches.
Gewalt durch einzelne Protestteilnehmer könne die Haltung der politischen Führung stärken, wonach Demonstrationen in eine Revolution münden könnten. Die Führung habe außerdem alle Bemühungen aufgegeben, „zwischen legitimen wirtschaftlichen und illegitimen Protesten“ gegen die Staatsführung zu unterscheiden, schrieben die Experten weiter.
Die Staatsführung werde diesen Widerstand nur erfolgreich niederschlagen können, wenn die Sicherheitskräfte loyal blieben – und es gebe Beispiele, in denen es nicht so gewesen sei. Der Bericht nennt einen Vorfall, in dem sich „Dutzende“ Sicherheitskräfte weigerten, auf Demonstranten zu schießen. Außerdem seien die Opferzahlen unter den Mitgliedern der Revolutionsgarde ungewöhnlich hoch. Schätzungen zufolge könnten bis zu 500 Menschen, die für das Regime arbeiten, gestorben sein. Das übersteige die Zahl der Verluste während der Proteste 2022, infolge des Todes von Jina Mahsa Amini, um ein Vielfaches.
Nadja Lissok
Siebter Tag ohne Internet
Das Internet in Iran ist wegen der landesweiten Massenproteste den siebten Tag in Folge blockiert. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete auf der Plattform X, dass die Internetsperre inzwischen länger als 156 Stunden andauere. Gleichzeitig führe das Informationsvakuum zu einer Verstärkung von regimefreundlichen Accounts und KI-Fälschungen, hieß es von Netblocks. Der iranische Sicherheitsapparat hat das Internet für die Bevölkerung komplett abgeschaltet, damit Proteste nicht mehr darüber organisiert werden können und keine Fotos und Videos von den Unruhen nach draußen dringen.
Ausnahmen gelten für Sicherheitskräfte oder ausgewählte Staatsmedien. Menschen umgehen die Sperre Berichten zufolge per Starlink-Satelliteninternet – vorausgesetzt sie konnten die dafür notwendigen Geräte, sogenannte Terminals, illegal einführen.
Ausnahmen gelten für Sicherheitskräfte oder ausgewählte Staatsmedien. Menschen umgehen die Sperre Berichten zufolge per Starlink-Satelliteninternet – vorausgesetzt sie konnten die dafür notwendigen Geräte, sogenannte Terminals, illegal einführen.
Viktoria Spinrad
Iran öffnet Luftraum wieder
Iran hat seinen Luftraum nach einer fast fünfstündigen Sperrung wieder geöffnet. Die Maßnahme erfolgte inmitten der Sorge vor einem bevorstehenden US-Militärschlag. Die Sperrung wurde gegen 5 Uhr (MESZ) wieder aufgehoben, wie aus einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA und Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 hervorging. Zu den ersten Flugzeugen, die den Flugbetrieb wieder aufnahmen, gehörten demnach Maschinen der iranischen Fluggesellschaften Mahan Air, Yazd Airways und AVA Airlines. Internationale Beobachter interpretierten die Sperrung eine vorsorgliche Reaktion auf eine mögliche US-Militäroperation.
Viktoria Spinrad
Europäer fürchten US-Militärschlag gegen Iran binnen 24 Stunden
Die Sorge vor einem US-Militärschlag gegen Iran hat sich dramatisch verschärft. Zwei europäische Regierungsvertreter gehen davon aus, dass ein Angriff in den nächsten 24 Stunden erfolgen könnte. "Alle Signale deuten darauf hin, dass ein US-Angriff unmittelbar bevorsteht", sagte ein westlicher Militärvertreter am Mittwoch.
Die Spannungen eskalierten weiter, nachdem Iran einem Bericht zufolge seine Nachbarländer, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, gewarnt hatte, dass US-Stützpunkte auf deren Territorium angegriffen würden, sollte Washington den Iran attackieren. Zudem wurden die direkten Kontakte zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araktschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff ausgesetzt. Die USA zogen am Mittwoch einen Teil ihres Militärpersonals von Stützpunkten im Nahen Osten ab. Dies betrifft beispielsweise die Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar, den größten US-Stützpunkt in der Region. Auch Großbritannien zieht einem Bericht zufolge Personal von einer Basis in Katar ab.
Iran hatte zuvor mit der Sperrung seines Luftraums die Lage angeheizt. Die ursprünglich auf gut zwei Stunden angesetzte Sperrung wurde später auf fünf Stunden verlängert, wie aus einer von der US-Luftfahrtbehörde FAA verbreiteten Mitteilung hervorging. Die Lage gilt als extrem riskant, da die Gefahr einer Fehlidentifizierung von zivilen Flugzeugen durch die Luftabwehr besteht. Im Jahr 2020 hatte das iranische Militär ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen und dabei alle 176 Menschen an Bord getötet.
Die Spannungen eskalierten weiter, nachdem Iran einem Bericht zufolge seine Nachbarländer, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, gewarnt hatte, dass US-Stützpunkte auf deren Territorium angegriffen würden, sollte Washington den Iran attackieren. Zudem wurden die direkten Kontakte zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araktschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff ausgesetzt. Die USA zogen am Mittwoch einen Teil ihres Militärpersonals von Stützpunkten im Nahen Osten ab. Dies betrifft beispielsweise die Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar, den größten US-Stützpunkt in der Region. Auch Großbritannien zieht einem Bericht zufolge Personal von einer Basis in Katar ab.
Iran hatte zuvor mit der Sperrung seines Luftraums die Lage angeheizt. Die ursprünglich auf gut zwei Stunden angesetzte Sperrung wurde später auf fünf Stunden verlängert, wie aus einer von der US-Luftfahrtbehörde FAA verbreiteten Mitteilung hervorging. Die Lage gilt als extrem riskant, da die Gefahr einer Fehlidentifizierung von zivilen Flugzeugen durch die Luftabwehr besteht. Im Jahr 2020 hatte das iranische Militär ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen und dabei alle 176 Menschen an Bord getötet.
Viktoria Spinrad
Irans Außenminister dementiert Hinrichtungspläne
Iran plant nach Angaben von Außenminister Abbas Araghtschi infolge der Massenproteste keine Hinrichtungen. Es gebe überhaupt keinen Plan, Menschen zu erhängen, „weder heute noch morgen, noch sonst“, sagte Araghtschi in einem Interview des US-Senders Fox News. In der Islamischen Republik Iran werden Todesurteile in der Regel durch Hinrichtungen am Galgen vollstreckt.
US-Präsident Donald Trump hatte Iran zuvor für den Fall, dass festgenommene Demonstranten hingerichtet werden, mit einer entschlossenen Reaktion gedroht. „Wir werden sehr hart reagieren“, sagte er am Dienstag dem Sender CBS News. Am Mittwoch erklärte er dann, die USA hätten die Information erhalten, dass es in Iran keine Pläne für Hinrichtungen gebe. „Uns wurde gesagt, dass die Tötungen in Iran aufhören“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er hoffe, dass es stimme, betonte Trump.
Der iranische Außenminister erneuerte bei Fox News seinen Vorwurf, dass ausländische „terroristische Elemente“ für die Eskalation bei den Protesten verantwortlich seien. „Wir haben drei Tage lang rein gegen Terroristen gekämpft.“ Er erhob auch den Vorwurf, dass gezielt Menschen getötet worden seien, um Trump in den Konflikt hineinzuziehen. Araghtschi sprach von einem angeblichen israelischen Plan. Er legte in der Sendung keinerlei Belege für diese Behauptung vor. Tatsächlich wurden die Massenproteste in Iran von einer dramatischen Wirtschaftskrise, einer sehr hohen Inflationsrate und großer Unzufriedenheit mit der Führung in Teheran ausgelöst. Irans Sicherheitsapparat schlägt die Massenproteste brutal nieder.
Außenminister Araghtschi sagte, es gebe Hunderte Todesopfer. Genaue Zahlen wolle man bald veröffentlichen. Dem widersprechen Informationen von Aktivisten. Seit Ende Dezember wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo mindestens 3428 Demonstranten getötet. Die Gruppe wies zugleich darauf hin, dass die tatsächliche Opferzahl noch deutlich höher liegen könnte. Tausende Demonstranten sollen festgenommen worden sein.
US-Präsident Donald Trump hatte Iran zuvor für den Fall, dass festgenommene Demonstranten hingerichtet werden, mit einer entschlossenen Reaktion gedroht. „Wir werden sehr hart reagieren“, sagte er am Dienstag dem Sender CBS News. Am Mittwoch erklärte er dann, die USA hätten die Information erhalten, dass es in Iran keine Pläne für Hinrichtungen gebe. „Uns wurde gesagt, dass die Tötungen in Iran aufhören“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er hoffe, dass es stimme, betonte Trump.
Der iranische Außenminister erneuerte bei Fox News seinen Vorwurf, dass ausländische „terroristische Elemente“ für die Eskalation bei den Protesten verantwortlich seien. „Wir haben drei Tage lang rein gegen Terroristen gekämpft.“ Er erhob auch den Vorwurf, dass gezielt Menschen getötet worden seien, um Trump in den Konflikt hineinzuziehen. Araghtschi sprach von einem angeblichen israelischen Plan. Er legte in der Sendung keinerlei Belege für diese Behauptung vor. Tatsächlich wurden die Massenproteste in Iran von einer dramatischen Wirtschaftskrise, einer sehr hohen Inflationsrate und großer Unzufriedenheit mit der Führung in Teheran ausgelöst. Irans Sicherheitsapparat schlägt die Massenproteste brutal nieder.
Außenminister Araghtschi sagte, es gebe Hunderte Todesopfer. Genaue Zahlen wolle man bald veröffentlichen. Dem widersprechen Informationen von Aktivisten. Seit Ende Dezember wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo mindestens 3428 Demonstranten getötet. Die Gruppe wies zugleich darauf hin, dass die tatsächliche Opferzahl noch deutlich höher liegen könnte. Tausende Demonstranten sollen festgenommen worden sein.
Amelie Schmidt
Lufthansa umfliegt Luftraum über Iran und Irak
Die Lufthansa umfliegt angesichts der Spannungen im Nahen Osten bis auf Weiteres den iranischen und irakischen Luftraum. Zudem werden Tel Aviv in Israel und Amman in Jordanien bis kommenden Montag nur noch tagsüber angeflogen, teilt der Konzern mit: „Das bedeutet, dass Crews direkt im Anschluss ohne Übernachtung vor Ort zurückfliegen". Vereinzelt könne es auch zu Flugstreichungen kommen, wie eine Sprecherin sagte.
Betroffene Fluggäste sollen demnach automatisch umgebucht und proaktiv kontaktiert werden. Zuvor hatte der Flugdatendienst Flightradar24 gemeldet, dass Deutschland die Fluggesellschaften vor der Nutzung des iranischen Luftraums gewarnt habe.
Betroffene Fluggäste sollen demnach automatisch umgebucht und proaktiv kontaktiert werden. Zuvor hatte der Flugdatendienst Flightradar24 gemeldet, dass Deutschland die Fluggesellschaften vor der Nutzung des iranischen Luftraums gewarnt habe.
Amelie Schmidt
Trump: Tötungen in Iran haben wohl aufgehört
Die USA haben nach Darstellung von Präsident Donald Trump erfahren, dass die Tötungen in Iran aufgehört haben. „Uns wurde gesagt, dass die Tötungen in Iran aufhören – sie haben aufgehört“, sagte Trump Reportern im Oval Office. „Und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen oder für eine Hinrichtung.“ Der US-Präsident erklärte, er wäre „sehr verärgert“, wenn sich die Informationen als falsch herausstellen und die Gewalttaten andauern würden.
Den seit Ende Dezember laufenden Protesten entgegnet der Sicherheitsapparat des Landes mit äußerster Gewalt: Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) seien mindestens 3428 Demonstranten getötet worden. Die tatsächliche Zahl der Toten liege jedoch noch deutlich höher. Im Verlauf der Proteste seien zudem mehr als 10 000 Personen festgenommen worden. Menschenrechtler hatten vor Hinrichtungen der Festgenommenen gewarnt. Die Angaben sind unabhängig nicht zu überprüfen.
Den seit Ende Dezember laufenden Protesten entgegnet der Sicherheitsapparat des Landes mit äußerster Gewalt: Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) seien mindestens 3428 Demonstranten getötet worden. Die tatsächliche Zahl der Toten liege jedoch noch deutlich höher. Im Verlauf der Proteste seien zudem mehr als 10 000 Personen festgenommen worden. Menschenrechtler hatten vor Hinrichtungen der Festgenommenen gewarnt. Die Angaben sind unabhängig nicht zu überprüfen.
Juri Auel
Auswärtiges Amt: Lufträume im Nahen Osten könnten gesperrt werden
Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisiert seine Reise- und Sicherheitshinweise für eine Reihe von Ländern und Gebieten im Nahen Osten, erklärt das Ministerium. Die Sicherheitslage in der gesamten Region sei äußerst volatil. Es könne zu Einschränkungen des Flugverkehrs kommen, inklusive der Stornierung von Flügen sowie der Sperrung von Lufträumen. Diese oder andere Aktualisierungen von Hinweisen betreffen unter anderem Israel und die Palästinensergebiete, Jordanien, Syrien, den Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Amelie Schmidt
Iranische Nobelpreisträgerin: Raketen hätten Leben retten können
Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wirbt für militärische Aktionen gegen das Mullah-Regime. Dadurch könne die Protestbewegung in Iran unterstützt werden, während gleichzeitig zivile Opfer vermieden würden, sagte die Juristin und Menschenrechtsaktivistin der Deutschen Welle.
Die gezielte Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija durch Israel in Teheran vor etwa eineinhalb Jahren zeige, dass solche Interventionen ohne größeres Risiko möglich seien, behauptete Ebadi. Die Tötung des Hamas-Offiziellen führte damals zu extremen Spannungen in der Region. Das iranische Regime reagierte mit Drohungen und Angriffen im Oktober mit etwa 180 Raketen.
„Die Verhinderung des Massakers am iranischen Volk erfordert keinen umfassenden Krieg, sie erfordert nicht, noch mehr Menschen zu töten. Was wir fordern, ist kein Krieg, sondern konkrete Schritte, um das Töten von Zivilisten zu stoppen“, sagte Ebadi. Zugleich betont die Nobelpreisträgerin von 2003, dass Iran sich bereits in einem Krieg befinde, denn rund 12 000 Zivilisten seien inzwischen getötet worden. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. „Tatsächlich wären vielleicht sogar weniger Menschen in der Zeit getötet worden, wenn früher Raketen geschossen worden wären.“
Nach Ebadis Ansicht gehen die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die aktuellen Proteste vor als 2022. Damals bildeten sich Proteste unter dem Motto: „Women, Life, Freedom“ nach der Tötung der Kurdin Jina Mahsa Prounter. „Heute sind Sicherheitskräfte da draußen in der Menge und benutzen Kriegswaffen. Sie töten Zivilisten“, so die Nobelpreisträgerin. „Die Menschen sind komplett wehrlos.“
Die gezielte Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija durch Israel in Teheran vor etwa eineinhalb Jahren zeige, dass solche Interventionen ohne größeres Risiko möglich seien, behauptete Ebadi. Die Tötung des Hamas-Offiziellen führte damals zu extremen Spannungen in der Region. Das iranische Regime reagierte mit Drohungen und Angriffen im Oktober mit etwa 180 Raketen.
„Die Verhinderung des Massakers am iranischen Volk erfordert keinen umfassenden Krieg, sie erfordert nicht, noch mehr Menschen zu töten. Was wir fordern, ist kein Krieg, sondern konkrete Schritte, um das Töten von Zivilisten zu stoppen“, sagte Ebadi. Zugleich betont die Nobelpreisträgerin von 2003, dass Iran sich bereits in einem Krieg befinde, denn rund 12 000 Zivilisten seien inzwischen getötet worden. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. „Tatsächlich wären vielleicht sogar weniger Menschen in der Zeit getötet worden, wenn früher Raketen geschossen worden wären.“
Nach Ebadis Ansicht gehen die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die aktuellen Proteste vor als 2022. Damals bildeten sich Proteste unter dem Motto: „Women, Life, Freedom“ nach der Tötung der Kurdin Jina Mahsa Prounter. „Heute sind Sicherheitskräfte da draußen in der Menge und benutzen Kriegswaffen. Sie töten Zivilisten“, so die Nobelpreisträgerin. „Die Menschen sind komplett wehrlos.“
Die iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi. AP
Katja Guttmann
Personal verlässt US-Militärstützpunkt in Katar
Die USA haben Medienberichten zufolge damit begonnen, Truppen vom US-Militärstützpunkt Al Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha abzuziehen. „Hunderte Soldaten“ sollen in Sicherheit gebracht werden, heißt es von den US-Sendern CBS und NBC News. Dabei handele es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, schreiben mehrere Medien unter Berufung auf nicht genannte US-Beamte.
Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf die „aktuellen Spannungen in der Region“ ergriffen würden.
Die Truppen werden laut NBC News in andere Einrichtungen und Hotels in der Region verlegt. US-Präsident Donald Trump warnt die autoritäre Führung in Iran seit Tagen vor einer brutalen Niederschlagung der Proteste. Dabei hält er auch die Drohung eines militärischen Eingreifens aufrecht.
Nachdem sich die USA im Juni vergangenen Jahres dem Krieg Israels gegen Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert hatten, hatte Iran als Vergeltung die US-Luftwaffenbasis Al Udeid angegriffen. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten. Dort sind Berichten zufolge normalerweise rund 10 000 Soldaten und ziviles Personal stationiert.
Auch die US-Vertretung in Saudi-Arabien wies Landsleute wegen „regionaler Spannungen“ an, militärische Einrichtungen in dem Königreich nur in dringenden Fällen zu besuchen. Der Betrieb der US-Vertretung im Land und konsularische Dienstleistungen liefen aber normal weiter.
Aktuell sind im Nahen Osten rund 40 000 Soldaten und andere US-Militärangehörige stationiert, viele davon auf Kriegsschiffen. Zu den dauerhaften Stützpunkten zählen auch Einrichtungen in Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien wie auch in Syrien, Jordanien und im Irak.
Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf die „aktuellen Spannungen in der Region“ ergriffen würden.
Die Truppen werden laut NBC News in andere Einrichtungen und Hotels in der Region verlegt. US-Präsident Donald Trump warnt die autoritäre Führung in Iran seit Tagen vor einer brutalen Niederschlagung der Proteste. Dabei hält er auch die Drohung eines militärischen Eingreifens aufrecht.
Nachdem sich die USA im Juni vergangenen Jahres dem Krieg Israels gegen Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert hatten, hatte Iran als Vergeltung die US-Luftwaffenbasis Al Udeid angegriffen. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten. Dort sind Berichten zufolge normalerweise rund 10 000 Soldaten und ziviles Personal stationiert.
Auch die US-Vertretung in Saudi-Arabien wies Landsleute wegen „regionaler Spannungen“ an, militärische Einrichtungen in dem Königreich nur in dringenden Fällen zu besuchen. Der Betrieb der US-Vertretung im Land und konsularische Dienstleistungen liefen aber normal weiter.
Aktuell sind im Nahen Osten rund 40 000 Soldaten und andere US-Militärangehörige stationiert, viele davon auf Kriegsschiffen. Zu den dauerhaften Stützpunkten zählen auch Einrichtungen in Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien wie auch in Syrien, Jordanien und im Irak.