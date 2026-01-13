Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Von der Leyen will weitere EU-Sanktionen für Iran vorschlagen
Iranischer Behördenvertreter spricht von etwa 2000 Toten
Merz: Sehen die letzten Tage und Wochen des iranischen Regimes
Juri Auel
Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
Angesichts der Massenproteste in Iran hat US-Präsident Donald Trump bis auf Weiteres alle Gespräche mit der Führung in Teheran ausgesetzt und den Demonstranten Unterstützung in Aussicht gestellt. „Iranische Patrioten, protestiert weiter! Übernehmt eure Institutionen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er habe alle Treffen mit iranischen Regierungsvertretern abgesagt, bis das „sinnlose Töten von Demonstranten aufhöre“. „Sie werden einen hohen Preis zahlen“, schrieb Trump und kündigte an, dass Hilfe unterwegs sei. Was genau er damit meinte, war zunächst unklar.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian Officials until the senseless killing of protesters STOPS. HELP IS ON ITS WAY. MIGA!!! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Juri Auel
Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein
Angesichts des äußerst harten Vorgehens von Regierungskräften gegen Demonstranten in Iran hat das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes einbestellt. Die Brutalität des Regimes sei schockierend, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit.
Auswärtiges Amt on Twitter / X
Das brutale Vorgehen des iranischen Regimes gegen seine eigene Bevölkerung ist schockierend. Wir fordern #Iran nachdrücklich auf, die Gewalt gegen die eigenen Bürgerinnen & Bürger zu beenden und ihre Rechte zu achten. Der iranische Botschafter wurde heute ins AA einbestellt.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 13, 2026
x.com
Juri Auel
Frankreich verurteilt Gewalt scharf
Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die blutige Niederschlagung der Massenproteste in Iran scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Barrot sprach im Parlament in Paris von einem „Ruf nach Freiheit“ und einer „friedlichen Revolte“, die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden.
„Demonstranten wurden aus nächster Nähe mit Sturmgewehren erschossen, das Internet wurde blockiert, um das Ausmaß des Grauens besser verbergen zu können, Hunderte, vielleicht Tausende Leichen wurden in Säcken und Krankenhäusern gestapelt, Tote, um die wir gemeinsam mit den iranischen Familien trauern, Hilferufe, denen wir uns nicht verschließen können“, sagte der Außenminister.
Christoph Heinlein
„ Weder Gaza noch Libanon, mein Leben für Iran.“rufen Demonstranten in Teheran
Das Regime ist mit dem eigenen Überleben beschäftigt - für Verbündete wie die libanesische Hisbollah wird es eng.
Nahost-Korrespondent Bernd Dörries über die plötzliche Einsamkeit der libanesischen Schiitenmiliz:
Nahost-Korrespondent Bernd Dörries über die plötzliche Einsamkeit der libanesischen Schiitenmiliz:
Anna Bolten
Von der Leyen will weitere EU-Sanktionen für Iran vorschlagen
Angesichts der Lage in Iran plant die EU weitere Maßnahmen gegen die „für die Unterdrückung Verantwortlichen“. In enger Zusammenarbeit mit der Außenbeauftragten der EU, Kaja Kallas, würden rasch weitere Sanktionen vorgeschlagen werden, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf sozialen Netzwerken. „Wir stehen an der Seite der Menschen in Iran, die mutig für ihre Freiheit demonstrieren.“
Weiter schrieb die EU-Kommissionspräsidentin, die steigende Zahl der Opfer in Iran sei erschreckend. „Ich verurteile den exzessiven Einsatz von Gewalt und die anhaltende Einschränkung der Freiheit auf das Schärfste.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dürfte es zunächst vor allem um Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Gewalt gegen Demonstranten gehen – möglicherweise auch gegen Minister. Gegen sie könnten EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren erlassen werden.
Gegen die iranischen Revolutionsgarden gibt es in der EU bereits Sanktionen – unter anderem, um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. So gilt schon seit Langem, dass alle ihre in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren werden müssen und den Revolutionsgarden keine wirtschaftlichen Ressourcen bereitgestellt werden dürfen. Diskutiert wird in der EU zusätzlich seit Jahren über eine mögliche Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation, Deutschland setzt sich dafür ein. Bis zuletzt hatten allerdings mehrere Mitgliedstaaten Bedenken. Da die Entscheidung einstimmig getroffen werden muss, war kein entsprechender Beschluss möglich. Angesichts der erneuten brutalen Niederschlagung von Protesten in Iran steigt nun allerdings der Druck auf die Skeptiker.
Den Revolutionsgarden wird eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung von Protesten zugeschrieben, weil sie als Elitestreitkräfte auch für das Verhindern von Putschversuchen zuständig sind. Weil es bereits Sanktionen gegen die Revolutionsgarden gibt, sei die Terror-Listung vor allem ein symbolischer Schritt, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag.
Christoph Heinlein
Iranischer Behördenvertreter spricht von etwa 2000 Toten
Bei den Massenprotesten in Iran sind nach staatlichen Angaben bereits etwa 2000 Menschen getötet worden. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien „Terroristen“.
Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Hrana hatte zuletzt erklärt, bei den Protesten seien bis Montag mindestens 646 Menschen getötet worden. Darunter seien 505 Demonstranten, 113 Angehörige der Sicherheitskräfte und sieben Unbeteiligte. 579 weitere gemeldete Todesfälle würden noch untersucht, hatte Hrana erklärt. Seit Beginn der Proteste seien 10 721 Menschen festgenommen worden. Die Zahlen sind derzeit nicht überprüfbar.
In der iranischen Kleinstadt Kahrizak suchen Menschen nach Angehörigen unter den Opfern der Proteste. Das Foto soll zwischen dem 9. und 11. Januar entstanden sein und wurde von der Nachrichtenagentur AP verifiziert. AP
Philipp Saul
Merz: Sehen die letzten Tage und Wochen des iranischen Regimes
Angesichts der Proteste in Iran rechnet Bundeskanzler Friedrich Merz nach eigenen Angaben mit einem baldigen Ende der dortigen Staatsführung. „Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen“, sagte er während seines Indien-Besuchs in Bengaluru.
Merz hatte die Gewalt iranischer Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten bereits am Montag als „unverhältnismäßig“ und „brutal“ verurteilt. „Ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen“, sagte er. Merz würdigte ausdrücklich den Mut der Demonstranten. Sie würden friedlich für Freiheit in ihrem Land demonstrieren und das sei ihr gutes Recht.
Der Kanzler klingt, als ziele die Bundesregierung jetzt aktiv auf einen Regimewechsel in Teheran ab:
Anna Bolten
UN-Menschenrechtskommissar fordert Ende der Gewalt in Iran
Angesichts der Gewalt gegen Demonstranten in Iran äußert sich der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, bestürzt. Die Tötung friedlicher Demonstranten müsse aufhören, forderte er am Dienstag in Genf. Die Regierung in Teheran solle die Blockade von Internet und Telekommunikation umgehend aufheben. Die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverstöße müssten zur Rechenschaft gezogen werden.
Anna Bolten
Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften
US-Präsident Donald Trump droht allen Handelspartnern Irans mit Strafzöllen. „Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll von 25 Prozent auf den gesamten Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social.
Trump will Medienberichten zufolge am Dienstag mit seinen Beratern das weitere Vorgehen in der Iran-Frage erörtern. In seinem kurzen Beitrag mit drei Sätzen wurde zunächst nicht klar, was genau die Formulierung „Geschäfte mit Iran machen" umfasst. Zu den wichtigsten Handelspartnern der Islamischen Republik, die von den USA und der EU mit weitreichenden Sanktionen belegt ist, gehören unter anderem Indien, China und die Türkei.
Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Präsident zu solchen „indirekten" Zöllen greift. Trump hatte im Ukraine-Krieg bereits Zölle von bis zu 50 Prozent auf Waren aus Indien im Zusammenhang mit Käufen russischen Erdöls durch das Land verhängt.
Newsdesk
SZ-Liveblog zur Lage in Iran
Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Die durch eine Wirtschaftskrise ausgelösten Proteste haben sich inzwischen aufs ganze Land ausgebreitet. In mehreren Städten gab es heftige Ausschreitungen und schwere Unruhen. Der Sicherheitsapparat reagiert mit brutaler Härte. Hunderte, möglicherweise aber auch Tausende Menschen wurden bereits getötet. In diesem Liveblog informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen.