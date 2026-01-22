Mullah-Regime spricht von „mindestens 5000 Toten“, andere Quellen von bis zu 18 000 Todesopfern

Bei den ​Protesten in Iran sind nach Angaben eines Regierungsvertreters mindestens 5000 Menschen getötet worden. Darunter seien etwa 500 Angehörige der Sicherheitskräfte, sagte ‍er am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Er machte „Terroristen und bewaffnete ‌Randalierer“ für die Tötung „unschuldiger Iraner“ verantwortlich. Die Proteste waren Ende Dezember ausgebrochen.



Der Vertreter, der anonym ​bleiben wollte, ⁠erklärte zudem, einige der heftigsten Zusammenstöße ‌und die höchste Zahl an Todesopfern habe es in den kurdischen Gebieten im Nordwesten Irans gegeben. „Israel und bewaffnete ​Gruppen im ‍Ausland“ hätten die Demonstranten unterstützt und ‌ausgerüstet – das ist eine Standardbehauptung des Mullah-Regimes. Die iranische Führung macht regelmäßig ausländische Gegner für Unruhen verantwortlich.



In anderen Quellen ist von deutlich mehr Todesopfern die Rede. Nach Informationen der Zeitung The Sunday Times sollen 16 500 bis 18 000 Menschen getötet worden sein. Mitarbeiter in acht großen Augenkliniken und 16 Notaufnahmen im Land hätten die Zahlen zusammengestellt. Demnach sollen weitere 330 000 bis 360 000 Menschen verletzt worden sein. Mindestens 700 bis 1000 Menschen hätten ein Auge verloren. Allein in der Noor-Klinik, einem Augenkrankenhaus in Teheran, seien 7000 Augenverletzungen dokumentiert worden. Irans oberster Führer Ali Chamenei hatte am Samstag erstmals eingeräumt, dass es Tausende Tote während der Proteste gegeben habe.



Die Iran-Expertin Holly Dagres von der Denkfabrik Washington Institute erklärte auf X, ein Diplomat habe ihr bestätigt, seine Botschaft halte eine Zahl von 12 000 Todesopfern für zutreffend. Das in den USA ansässige Aktivistennetzwerk Hrana berichtete auf X, 3.308 Todesfälle seien bestätigt. Weitere 4382 würden geprüft. Mindestens 24 266 Menschen seien festgenommen worden. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.