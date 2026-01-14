Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Internet in Iran soll weiter gesperrt sein
Trump droht mit scharfer Reaktion auf Hinrichtungen in Iran
Mehr als 2000 Todesopfer bei Protesten
Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
Von der Leyen will weitere EU-Sanktionen für Iran vorschlagen
Nadja Lissok
26 Jahre alter Demonstrant soll hingerichtet werden
Einer kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll der 26 Jahre alte Demonstrant Erfan Soltani am heutigen Mittwoch hingerichtet werden. Auch ein Angehöriger bestätigte der BBC, dass seiner Familie mitgeteilt wurde, dass das Todesurteil vollstreckt würde. Er sei vergangene Woche bei Demonstrationen in der Nähe von Teheran festgenommen worden. „In einem extrem schnellen Verfahren, innerhalb von nur zwei Tagen, hat das Gericht das Todesurteil ausgesprochen“, sagte der Angehörige dem persischen Ableger der britischen Sendeanstalt.
Hengaw Organization for Human Rights on Twitter / X
Erfan Soltani, a resident of Fardis, Karaj, who was arrested during recent protests in the city, is facing the imminent execution of a death sentence following a rapid and opaque judicial process.https://t.co/AavgRh5kFR— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 12, 2026
x.com
Nadja Lissok
EU-Parlamentspräsidentin erwartet klare Haltung der Mitgliedsländer
EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola fordert von den EU-Staaten eine deutlich stärkere Unterstützung für die Proteste in Iran. „Wir sind der Meinung, dass 2026 das Jahr sein sollte, in dem Diktaturen enden“, sagte Metsola in einem Interview des Senders Euronews. Es sei nun an der Zeit zu sagen, dass das Regime in Iran am Ende sei. Die EU könne sich für Freiheit einsetzen und Entschlossenheit, Stärke und auch Klarheit zeigen.
Metsola verwies darauf, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz in diese Richtung geäußert hatte. „Wir sehen die letzten Tage und Wochen dieses Regimes“, sagte der Kanzler. Metsola selbst hatte bereits am Montag allen offiziellen Vertretern der Islamischen Republik Iran den Zutritt zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments verboten. Weitreichendere Sanktionen kann das Europäische Parlament nicht verhängen. Dies ist dem Rat der Mitgliedstaaten vorbehalten.
„Dieses Haus wird nicht an der Legitimierung eines Regimes mitwirken, das sich durch Folter, Unterdrückung und Mord an der Macht hält“EU-Parlamentspräsidentin Metsola in einem X-Post
Anna Bolten
Internet in Iran soll weiter gesperrt sein
Mehreren Berichten zufolge soll das Internet in Iran weiterhin gesperrt sein – entgegen den Angaben der Regierung über eine mögliche Aufhebung am Montag. Die gemeinnützige Organisation NetBlocks, die Internetstörungen weltweit überwacht, meldet auf X, dass Messwerten zufolge Iran weiterhin offline ist. Damit dauere der Ausfall nun schon mehr als 132 Stunden, also mehr als fünf Tage. Am Dienstag meldete auch die Menschenrechtsorganisation HRANA, dass das Internet noch abgestellt sei.
NetBlocks on Twitter / X
⚠️ Update: Metrics show #Iran remains offline as the country wakes to another day of digital darkness.With the internet blackout now past its 132nd hour, early reports indicate thousands of casualties. The true extent of the killings is obscured by the absence of connectivity. pic.twitter.com/KVNqOTH848— NetBlocks (@netblocks) January 14, 2026
x.com
Seit vergangenen Donnerstagabend blockiert der iranische Staatsapparat das Internet für die Bevölkerung. Am Montag hatte sich die Regierung zwar zu einer möglichen Aufhebung der Sperre geäußert, seitdem scheint aber nichts passiert zu sein. Durch die Internetsperren und Telefonblockade will die iranische Führung in der Regel die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Zudem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste unterdrückt werden. Informieren konnten sich Menschen im Land in den vergangenen Tagen teilweise über Exilsender, die ihre Programme über Satelliten-Fernsehen ausstrahlen. In mehreren Teilen der Hauptstadt Teheran haben Sicherheitskräfte jedoch begonnen, Satellitenschüsseln von den Hausdächern zu beschlagnahmen – eine alte Praxis aus der Zeit vor dem Internet. Satellitenschüsseln sind offiziell verboten. Am Dienstag konnten Iranerinnen und Iraner erstmals wieder ins Ausland telefonieren.
Nadja Lissok
Trump droht mit scharfer Reaktion auf Hinrichtungen in Iran
Angesichts von Berichten über bevorstehende Hinrichtungen in Iran haben die USA der Führung in Teheran mit Konsequenzen gedroht. Sollte das Regime anfangen, Demonstranten zu hängen, werde es eine sehr scharfe Reaktion geben, sagte US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Sender CBS. „Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.“ Das US-Außenministerium forderte zudem alle amerikanischen Staatsbürger auf, Iran umgehend zu verlassen. Trump erneuerte auf seiner Plattform Truth Social sein Hilfsversprechen an die Protestierenden und rief sie auf, die Namen der Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen müssten.
Die Proteste in Iran dauern seit Ende Dezember an. Während die iranischen Behörden die Zahl der Todesopfer auf rund 2000 beziffern, meldete die Menschenrechtsorganisation HRANA am Mittwoch, dass mehr als 2500 Menschen getötet wurden, darunter überwiegend Demonstranten, aber auch Regierungsmitarbeiter und unbeteiligte Zivilisten. Fast 17 000 Menschen seien außerdem festgenommen worden. Um die Informationsblockade der Regierung zu umgehen, ist in Iran einem Bericht zufolge nun der Satelliten-Internetdienst Starlink kostenlos verfügbar. International wachsen die Spannungen: Russland verurteilte eine Einmischung von außen, während der iranische UN-Botschafter die USA und Israel in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat für die Gewalt verantwortlich machte.
Viktoria Spinrad
Prominente fordern stärkeren Druck auf Iran
Mehrere prominente Persönlichkeiten fordern von der Bundesregierung eine deutlich härtere Haltung gegenüber dem iranischen Regime. In einem dem Tagesspiegel vorliegenden Aufruf appellieren sie an die Politik, die iranische Oppositionsbewegung stärker zu unterstützen und „endlich massiven Druck auf das iranische Regime auszuüben“. „Halbherzige Appelle reichen nicht“, heißt es in dem Schreiben.
In dem Aufruf wird das Vorgehen der Führung in Teheran scharf verurteilt. „Was wir derzeit sehen, ist ein systematischer Krieg eines autoritären Regimes gegen die eigene Bevölkerung“, schreiben die Unterzeichner mit Blick auf die Abschaltung des Internets und Berichte über massive Gewalt. Trotz der Repressionen protestierten die Menschen weiter für ihre Freiheit – das verdiene „nicht nur unsere Bewunderung, sondern auch unsere aktive Unterstützung“.
Unterzeichnet ist der Appell von knapp drei Dutzend Prominenten, darunter die Schauspielerinnen Bibiana Beglau, Luisa Gaffron und Katja Riemann, die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal sowie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die Bundesregierung solle sich für die Aufhebung der Internetsperre, ein Ende der Gewalt, die Abschaffung der Todesstrafe und die Freilassung aller politischen Gefangenen einsetzen. Zudem fordern die Unterzeichner einen sofortigen Abschiebestopp nach Iran.
In dem Aufruf wird das Vorgehen der Führung in Teheran scharf verurteilt. „Was wir derzeit sehen, ist ein systematischer Krieg eines autoritären Regimes gegen die eigene Bevölkerung“, schreiben die Unterzeichner mit Blick auf die Abschaltung des Internets und Berichte über massive Gewalt. Trotz der Repressionen protestierten die Menschen weiter für ihre Freiheit – das verdiene „nicht nur unsere Bewunderung, sondern auch unsere aktive Unterstützung“.
Viktoria Spinrad
Schah-Sohn ruft zum Weiterkämpfen auf
Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, fordert seine Landsleute auf, weiter Widerstand zu leisten. "Kämpft weiter, wie ihr es bisher getan habt", sagt er in einer Videonachricht auf X. Die Menschen sollten sich vom Regime nicht einreden lassen, dass alles wieder normal werde. "Nach all den Massakern liegt ein Meer aus Blut zwischen uns und diesem Regime."
Genau wie seine Mutter, Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi forderte er das Militär auf, sich den Protesten anzuschließen. "Ihr seid die nationale Armee Irans, nicht die Armee der Islamischen Republik." Die Armee habe die Pflicht, das Leben der eigenen Landsleute zu schützen. "Die Zeit drängt."
Reza Pahlavi lebt im Exil in den USA. Von dort aus versucht der ehemalige Kronprinz dieser Tage, sich als politische Führungsfigur für die Zeit nach einem möglichen Regimesturz zu positionieren. Doch die iranische Opposition ist zersplittert, viele Demonstrierende lehnen eine Monarchie explizit ab.
Reza Pahlavi on Twitter / X
هممیهنانم، همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، جهانیان نه تنها شجاعت و صدای شما را دیدند و شنیدند بلکه دارند اقدام میکنند. قاعدتاً تا الان پیام رییسجمهوری آمریکا را شنیدهاید. کمک در راه است.مبارزه را ادامه بدهید. نگذارید که این رژیم، شرایط را عادی جلوه بدهد. بعد از این… pic.twitter.com/TlK3Le43bd— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 13, 2026
x.com
Juri Auel
Wadephul: Irans Führung ist ohne Legitimation
Außenminister Johann Wadephul sieht angesichts der staatlichen Gewalt gegen Demonstranten in Iran keine Legitimation mehr für die Führung in Teheran. Wenn ein „Regime“ Demonstrationen nur noch mit Waffengewalt niederschießen könne, sehe man, dass es „am Ende“ sei, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“.
Er fügte hinzu: „Es verliert jede Legitimation. Es verliert jede Berechtigung, dieses Land zu regieren.“ Wadephul sprach von Gewaltexzessen und einer menschenverachtenden Vorgehensweise, die man lange nicht mehr gesehen habe. „Das ist an Niedertracht nicht mehr zu überbieten.“
Wadephul warb für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die EU. Den Revolutionsgarden wird eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung von Protesten vorgeworfen. Wadephul sprach nach eigenen Angaben an diesem Dienstag von Washington aus mit europäischen Kollegen und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas darüber. Leider gebe es in der EU noch keine Einstimmigkeit bei dem Thema.
Er fügte hinzu: „Es verliert jede Legitimation. Es verliert jede Berechtigung, dieses Land zu regieren.“ Wadephul sprach von Gewaltexzessen und einer menschenverachtenden Vorgehensweise, die man lange nicht mehr gesehen habe. „Das ist an Niedertracht nicht mehr zu überbieten.“
Juri Auel
Mehr als 2000 Todesopfer bei Protesten
Bei den Massenprotesten in Iran sind nach staatlichen Angaben bereits etwa 2000 Menschen getötet worden. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien „Terroristen“.
Es kursieren jedoch noch andere Zahlen. Die New York Times zitierte einen anonymen Mitarbeiter des iranischen Gesundheitsministeriums, dem zufolge bisher mindestens 3000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen seien, unter ihnen auch zahlreiche Angehörige der Sicherheitskräfte. Menschenrechtler der Organisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berufen sich auf eigene Verifizierungen von Todesfällen und sprechen von mehr als 2500 Toten.
Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Hrana hatte zuletzt erklärt, bei den Protesten seien bis Montag mindestens 646 Menschen getötet worden. Darunter seien 505 Demonstranten, 113 Angehörige der Sicherheitskräfte und sieben Unbeteiligte. 579 weitere gemeldete Todesfälle würden noch untersucht, hatte Hrana erklärt. Seit Beginn der Proteste seien 10 721 Menschen festgenommen worden. Die Zahlen sind derzeit nicht überprüfbar.
Bilder von Leichensäcken auf Straßen, die aus dem abgeschotteten Land nach außen dringen, sorgen für Entsetzen – auch wenn sie sich nicht immer verifizieren lassen. Sie schüren die Sorge, dass die Gewalt gegen die Protestierenden ein besonders hohes Maß an Brutalität erreicht haben könnte.
Es kursieren jedoch noch andere Zahlen. Die New York Times zitierte einen anonymen Mitarbeiter des iranischen Gesundheitsministeriums, dem zufolge bisher mindestens 3000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen seien, unter ihnen auch zahlreiche Angehörige der Sicherheitskräfte. Menschenrechtler der Organisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berufen sich auf eigene Verifizierungen von Todesfällen und sprechen von mehr als 2500 Toten.
In der iranischen Kleinstadt Kahrizak suchen Menschen nach Angehörigen unter den Opfern der Proteste. Das Foto soll zwischen dem 9. und 11. Januar entstanden sein und wurde von der Nachrichtenagentur AP verifiziert. UGC/AP; Bearb.: SZ
Juri Auel
Internetblockade: Iranische Behörden konfiszieren angeblich Starlink-Ausrüstung
Die Führung in Iran hat nach eigenen Angaben elektronische Geräte beschlagnahmen lassen, die zur Nutzung des US-Satelliteninternetdienstes Starlink genutzt werden können. Auf einem Telegram-Kanal der Staatsmedien wurde unter Berufung auf angebliche Geheimdienstinformationen ein Video veröffentlicht, welches die beschlagnahmten Geräte zeigen soll. Auf einigen Kartons ist ein Starlink-Logo zu erkennen. Starlink wird von dem US-Milliardär Elon Musk betrieben. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, ihn zu bitten, mithilfe seiner Firma iranischen Oppositionellen zu helfen, die staatlichen Netzsperren zu umgehen.
Den iranischen Angaben zufolge sollen die Geräte aus dem Ausland nach Iran gebracht worden sein. Ihre Benutzung ist verboten. In den vergangenen Tagen gab es Berichte über Schwierigkeiten mit dem Dienst in Iran, offenbar versuchte das Regime, durch sogenannte Jammer die Funktionen der Satellitenantennen zu stören.
Nichts fürchten autoritäre Regimes mehr als die freie Kommunikation rebellierender Bürger. Oft schränken sie die Möglichkeiten ein oder schalten die Netze ganz ab wie aktuell in Iran. Aber wie geht das? Mehr dazu lesen Sie hier:
Diktaturen und Internetkontrolle: Wie das Netz in Iran abgeschaltet wird
Diktaturen wie das iranische Regime unterdrücken das Internet, um Kontrolle zu erlangen. Durch Blockaden und Manipulation von Gateways wird die Kommunikation stark eingeschränkt. Satellitensysteme wie Starlink bieten Dissidenten neue Möglichkeiten.
www.sueddeutsche.de
Katja Guttmann
Irans Ex-Kaiserin fordert Militär auf: Schließt euch euren Brüdern und Schwestern an
Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi, die Frau des 1979 gestürzten persischen Schahs, hat die Streitkräfte in Iran aufgerufen, sich „in diesem kritischen Moment der iranischen Geschichte“ den Protestierenden anzuschließen. „Bedenkt, dass das Überleben einer Regierung und der Erhalt von Errungenschaften niemals das Vergießen des Blutes eurer Landsleute rechtfertigen“, schrieb die in Paris lebende Ex-Kaiserin auf der Plattform X. „Schließt euch euren Brüdern und Schwestern an, bevor es zu spät ist, und verknüpft euer Schicksal nicht mit dem der Mörder“, schrieb die 87-Jährige.
Dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik dem Aufruf der früheren Monarchin Gehör schenken, ist wenig wahrscheinlich, denn die frühere Monarchie gilt im Staatsapparat weiterhin als verhasst. Farah Pahlavi ist die Mutter von Reza Pahlavi, der im US-Exil aktuell eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht und von seinem Vater Mohammed Reza Pahlavi einst zum Kronprinzen ernannt wurde.
An die Protestierenden in Iran gerichtet sagte Farah Pahlavi: "Meine Kinder, gebt die Hoffnung nicht auf. Seid stark und glaubt daran, dass ihr bald gemeinsam die Freiheit in Iran feiern werdet und dass das Licht über die Dunkelheit siegen wird."
Dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik dem Aufruf der früheren Monarchin Gehör schenken, ist wenig wahrscheinlich, denn die frühere Monarchie gilt im Staatsapparat weiterhin als verhasst. Farah Pahlavi ist die Mutter von Reza Pahlavi, der im US-Exil aktuell eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht und von seinem Vater Mohammed Reza Pahlavi einst zum Kronprinzen ernannt wurde.
Die Schah-Witwe und ehemalige Kaiserin von Persien, Farah Diba Pahlavi (Archivbild von 2015 in Berlin). Britta Pedersen/dpa
Juri Auel
Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein
Angesichts des äußerst harten Vorgehens von Regierungskräften gegen Demonstranten in Iran hat das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes einbestellt. Die Brutalität des Regimes sei schockierend, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit.
Auswärtiges Amt on Twitter / X
Das brutale Vorgehen des iranischen Regimes gegen seine eigene Bevölkerung ist schockierend. Wir fordern #Iran nachdrücklich auf, die Gewalt gegen die eigenen Bürgerinnen & Bürger zu beenden und ihre Rechte zu achten. Der iranische Botschafter wurde heute ins AA einbestellt.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 13, 2026
x.com
Juri Auel
Frankreich verurteilt Gewalt scharf
Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die blutige Niederschlagung der Massenproteste in Iran scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Barrot sprach im Parlament in Paris von einem „Ruf nach Freiheit“ und einer „friedlichen Revolte“, die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden.
„Demonstranten wurden aus nächster Nähe mit Sturmgewehren erschossen, das Internet wurde blockiert, um das Ausmaß des Grauens besser verbergen zu können, Hunderte, vielleicht Tausende Leichen wurden in Säcken und Krankenhäusern gestapelt, Tote, um die wir gemeinsam mit den iranischen Familien trauern, Hilferufe, denen wir uns nicht verschließen können“, sagte der Außenminister.
Juri Auel
Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
Angesichts der Massenproteste in Iran hat US-Präsident Donald Trump bis auf Weiteres alle Gespräche mit der Führung in Teheran ausgesetzt und den Demonstranten Unterstützung in Aussicht gestellt. „Iranische Patrioten, protestiert weiter! Übernehmt eure Institutionen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er habe alle Treffen mit iranischen Regierungsvertretern abgesagt, bis das „sinnlose Töten von Demonstranten aufhöre“. „Sie werden einen hohen Preis zahlen“, schrieb Trump und kündigte an, dass Hilfe unterwegs sei. Was genau er damit meinte, war zunächst unklar.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian Officials until the senseless killing of protesters STOPS. HELP IS ON ITS WAY. MIGA!!! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Christoph Heinlein
„ Weder Gaza noch Libanon, mein Leben für Iran.“rufen Demonstranten in Teheran
Das Regime ist mit dem eigenen Überleben beschäftigt - für Verbündete wie die libanesische Hisbollah wird es eng.
Nahost-Korrespondent Bernd Dörries über die plötzliche Einsamkeit der libanesischen Schiitenmiliz:
Nahost-Korrespondent Bernd Dörries über die plötzliche Einsamkeit der libanesischen Schiitenmiliz:
Anna Bolten
Von der Leyen will weitere EU-Sanktionen für Iran vorschlagen
Angesichts der Lage in Iran plant die EU weitere Maßnahmen gegen die „für die Unterdrückung Verantwortlichen“. In enger Zusammenarbeit mit der Außenbeauftragten der EU, Kaja Kallas, würden rasch weitere Sanktionen vorgeschlagen werden, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf sozialen Netzwerken. „Wir stehen an der Seite der Menschen in Iran, die mutig für ihre Freiheit demonstrieren.“
Weiter schrieb die EU-Kommissionspräsidentin, die steigende Zahl der Opfer in Iran sei erschreckend. „Ich verurteile den exzessiven Einsatz von Gewalt und die anhaltende Einschränkung der Freiheit auf das Schärfste.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dürfte es zunächst vor allem um Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Gewalt gegen Demonstranten gehen – möglicherweise auch gegen Minister. Gegen sie könnten EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren erlassen werden.
Gegen die iranischen Revolutionsgarden gibt es in der EU bereits Sanktionen – unter anderem, um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. So gilt schon seit Langem, dass alle ihre in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren werden müssen und den Revolutionsgarden keine wirtschaftlichen Ressourcen bereitgestellt werden dürfen. Diskutiert wird in der EU zusätzlich seit Jahren über eine mögliche Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation, Deutschland setzt sich dafür ein. Bis zuletzt hatten allerdings mehrere Mitgliedstaaten Bedenken. Da die Entscheidung einstimmig getroffen werden muss, war kein entsprechender Beschluss möglich. Angesichts der erneuten brutalen Niederschlagung von Protesten in Iran steigt nun allerdings der Druck auf die Skeptiker.
Den Revolutionsgarden wird eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung von Protesten zugeschrieben, weil sie als Elitestreitkräfte auch für das Verhindern von Putschversuchen zuständig sind. Weil es bereits Sanktionen gegen die Revolutionsgarden gibt, sei die Terror-Listung vor allem ein symbolischer Schritt, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag.
Weiter schrieb die EU-Kommissionspräsidentin, die steigende Zahl der Opfer in Iran sei erschreckend. „Ich verurteile den exzessiven Einsatz von Gewalt und die anhaltende Einschränkung der Freiheit auf das Schärfste.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dürfte es zunächst vor allem um Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Gewalt gegen Demonstranten gehen – möglicherweise auch gegen Minister. Gegen sie könnten EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren erlassen werden.
