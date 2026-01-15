Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Tötungen in Iran haben wohl aufgehört
Auswärtiges Amt: Lufträume im Nahen Osten könnten gesperrt werden
Iranische Nobelpreisträgerin: Raketen hätten Leben retten können
Dobrindt lehnt generellen Abschiebestopp nach Iran ab
Iran meldet Festnahme von Protestführern
Viktoria Spinrad
Iran öffnet Luftraum nach mehrstündiger Sperrung wieder
Der Iran hat seinen Luftraum nach einer fast fünfstündigen Sperrung in der Nacht zum Donnerstag wieder geöffnet. Die Maßnahme erfolgte inmitten der Sorge vor einem bevorstehenden US-Militärschlag. Die Sperrung wurde am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr (MESZ) wieder aufgehoben, wie aus einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA und Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 hervorging. Zu den ersten Flugzeugen, die den Flugbetrieb wieder aufnahmen, gehörten demnach Maschinen der iranischen Fluggesellschaften Mahan Air, Yazd Airways und AVA Airlines. Internationale Beobachter interpretierten die Sperrung eine vorsorgliche Reaktion auf eine mögliche US-Militäroperation.
Viktoria Spinrad
Europäer fürchten US-Militärschlag gegen Iran binnen 24 Stunden
Die Sorge vor einem US-Militärschlag gegen den Iran hat sich dramatisch verschärft. Zwei europäische Regierungsvertreter gehen davon aus, dass ein Angriff in den nächsten 24 Stunden erfolgen könnte. "Alle Signale deuten darauf hin, dass ein US-Angriff unmittelbar bevorsteht", sagte ein westlicher Militärvertreter am Mittwoch.
Die Spannungen eskalierten weiter, nachdem der Iran einem Bericht zufolge seine Nachbarländer, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, gewarnt hatte, dass US-Stützpunkte auf deren Territorium angegriffen würden, sollte Washington den Iran attackieren. Zudem wurden die direkten Kontakte zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araktschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff ausgesetzt. Die USA zogen am Mittwoch einen Teil ihres Militärpersonals von Stützpunkten im Nahen Osten ab. Dies betrifft unter anderem die Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar, den größten US-Stützpunkt in der Region. Auch Großbritannien zieht einem Bericht zufolge Personal von einer Basis in Katar ab.
Der Iran hatte zuvor mit der Sperrung seines Luftraums die Lage angeheizt. Die ursprünglich auf gut zwei Stunden angesetzte Sperrung wurde später auf fünf Stunden verlängert, wie aus einer von der US-Luftfahrtbehörde FAA verbreiteten Mitteilung hervorging. Die Lage gilt als extrem riskant, da die Gefahr einer Fehlidentifizierung von zivilen Flugzeugen durch die Luftabwehr besteht. Im Jahr 2020 hatte das iranische Militär ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen und dabei alle 176 Menschen an Bord getötet.
Viktoria Spinrad
Irans Außenminister dementiert Hinrichtungspläne
Der Iran plant nach Angaben von Außenminister Abbas Araghtschi infolge der Massenproteste keine Hinrichtungen. Es gebe überhaupt keinen Plan, Menschen zu erhängen, "weder heute, noch morgen, noch sonst", sagte Araghtschi in einem Interview des US-Senders Fox News. In der Islamischen Republik Iran werden Todesurteile in der Regel durch Hinrichtungen am Galgen vollstreckt.
US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuvor für den Fall, dass festgenommene Demonstranten hingerichtet werden, mit einer entschlossenen Reaktion gedroht. „Wir werden sehr hart reagieren“, sagte er am Dienstag dem Sender CBS News. Trump machte keine genaueren Angaben, welche Schritte die US-Regierung in Erwägung zieht. Am Mittwoch erklärte er dann, die USA hätten die Information erhalten, dass es im Iran keine Pläne für Hinrichtungen gebe. „Uns wurde gesagt, dass die Tötungen im Iran aufhören“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er hoffe, dass es stimme, betonte Trump.
Seit Beginn der Proteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik vor gut zwei Wochen drohte Trump dem Iran auch mehrfach mit einem Eingreifen der USA, falls Demonstranten getötet würden. Araghtschi versicherte: "Wir streben kein hohes Maß an Spannung an, das wäre katastrophal."
Der iranische Außenminister erneuerte bei Fox News seinen Vorwurf, dass ausländische „terroristische Elemente“ für die Eskalation bei den Protesten verantwortlich seien. "Wir haben drei Tage lang rein gegen Terroristen gekämpft." Er erhob auch den Vorwurf, dass gezielt Menschen getötet worden seien, um Trump in den Konflikt hineinzuziehen. Araghtschi sprach von einem angeblichen israelischen Plan. Er legte in der Sendung keinerlei Belege für diese Behauptung vor.
Tatsächlich wurden die Massenproteste im Iran von einer dramatischen Wirtschaftskrise, einer sehr hohen Inflationsrate und großer Unzufriedenheit mit der Führung in Teheran ausgelöst. Irans Sicherheitsapparat schlägt die Massenproteste brutal nieder.
Außenminister Araghtschi sagte, es gebe Hunderte Todesopfer. Genaue Zahlen wolle man bald veröffentlichen. Dem widersprechen Informationen von Aktivisten. Seit Ende Dezember wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo mindestens 3428 Demonstranten getötet. Die Gruppe wies zugleich darauf hin, dass die tatsächliche Opferzahl noch deutlich höher liegen könnte. Tausende Demonstranten sollen festgenommen worden sein.
Iranian foreign minister accuses Israel of role in casualties amid nationwide protests | Fox News Video
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi accuses Israeli Mossad agents of provoking violence in Iran while insisting the country’s widespread protests support the Islamic Republic on 'Special Report.’
www.foxnews.com
Amelie Schmidt
Lufthansa umfliegt Luftraum über Iran und Irak
Die Lufthansa umfliegt angesichts der Spannungen im Nahen Osten bis auf Weiteres den iranischen und irakischen Luftraum. Zudem werden Tel Aviv in Israel und Amman in Jordanien bis kommenden Montag nur noch tagsüber angeflogen, teilt der Konzern mit: „Das bedeutet, dass Crews direkt im Anschluss ohne Übernachtung vor Ort zurückfliegen". Vereinzelt könne es auch zu Flugstreichungen kommen, wie eine Sprecherin sagte.
Betroffene Fluggäste sollen demnach automatisch umgebucht und proaktiv kontaktiert werden. Zuvor hatte der Flugdatendienst Flightradar24 gemeldet, dass Deutschland die Fluggesellschaften vor der Nutzung des iranischen Luftraums gewarnt habe.
Amelie Schmidt
Trump: Tötungen in Iran haben wohl aufgehört
Die USA haben nach Darstellung von Präsident Donald Trump erfahren, dass die Tötungen in Iran aufgehört haben. „Uns wurde gesagt, dass die Tötungen in Iran aufhören – sie haben aufgehört“, sagte Trump Reportern im Oval Office. „Und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen oder für eine Hinrichtung.“ Der US-Präsident erklärte, er wäre „sehr verärgert“, wenn sich die Informationen als falsch herausstellen und die Gewalttaten andauern würden.
Den seit Ende Dezember laufenden Protesten entgegnet der Sicherheitsapparat des Landes mit äußerster Gewalt: Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) seien mindestens 3428 Demonstranten getötet worden. Die tatsächliche Zahl der Toten liege jedoch noch deutlich höher. Im Verlauf der Proteste seien zudem mehr als 10 000 Personen festgenommen worden. Menschenrechtler hatten vor Hinrichtungen der Festgenommenen gewarnt. Die Angaben sind unabhängig nicht zu überprüfen.
Juri Auel
Auswärtiges Amt: Lufträume im Nahen Osten könnten gesperrt werden
Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisiert seine Reise- und Sicherheitshinweise für eine Reihe von Ländern und Gebieten im Nahen Osten, erklärt das Ministerium. Die Sicherheitslage in der gesamten Region sei äußerst volatil. Es könne zu Einschränkungen des Flugverkehrs kommen, inklusive der Stornierung von Flügen sowie der Sperrung von Lufträumen. Diese oder andere Aktualisierungen von Hinweisen betreffen unter anderem Israel und die Palästinensergebiete, Jordanien, Syrien, den Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Amelie Schmidt
Iranische Nobelpreisträgerin: Raketen hätten Leben retten können
Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wirbt für militärische Aktionen gegen das Mullah-Regime. Dadurch könne die Protestbewegung in Iran unterstützt werden, während gleichzeitig zivile Opfer vermieden würden, sagte die Juristin und Menschenrechtsaktivistin der Deutschen Welle.
Die gezielte Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija durch Israel in Teheran vor etwa eineinhalb Jahren zeige, dass solche Interventionen ohne größeres Risiko möglich seien, behauptete Ebadi. Die Tötung des Hamas-Offiziellen führte damals zu extremen Spannungen in der Region. Das iranische Regime reagierte mit Drohungen und Angriffen im Oktober mit etwa 180 Raketen.
„Die Verhinderung des Massakers am iranischen Volk erfordert keinen umfassenden Krieg, sie erfordert nicht, noch mehr Menschen zu töten. Was wir fordern, ist kein Krieg, sondern konkrete Schritte, um das Töten von Zivilisten zu stoppen“, sagte Ebadi. Zugleich betont die Nobelpreisträgerin von 2003, dass Iran sich bereits in einem Krieg befinde, denn rund 12 000 Zivilisten seien inzwischen getötet worden. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. „Tatsächlich wären vielleicht sogar weniger Menschen in der Zeit getötet worden, wenn früher Raketen geschossen worden wären.“
Nach Ebadis Ansicht gehen die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die aktuellen Proteste vor als 2022. Damals bildeten sich Proteste unter dem Motto: „Women, Life, Freedom“ nach der Tötung der Kurdin Jina Mahsa Prounter. „Heute sind Sicherheitskräfte da draußen in der Menge und benutzen Kriegswaffen. Sie töten Zivilisten“, so die Nobelpreisträgerin. „Die Menschen sind komplett wehrlos.“
Katja Guttmann
Personal verlässt US-Militärstützpunkt in Katar
Die USA haben Medienberichten zufolge damit begonnen, Truppen vom US-Militärstützpunkt Al Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha abzuziehen. „Hunderte Soldaten“ sollen in Sicherheit gebracht werden, heißt es von den US-Sendern CBS und NBC News. Dabei handele es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, schreiben mehrere Medien unter Berufung auf nicht genannte US-Beamte.
Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf die „aktuellen Spannungen in der Region“ ergriffen würden.
Die Truppen werden laut NBC News in andere Einrichtungen und Hotels in der Region verlegt. US-Präsident Donald Trump warnt die autoritäre Führung in Iran seit Tagen vor einer brutalen Niederschlagung der Proteste. Dabei hält er auch die Drohung eines militärischen Eingreifens aufrecht.
Nachdem sich die USA im Juni vergangenen Jahres dem Krieg Israels gegen Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert hatten, hatte Iran als Vergeltung die US-Luftwaffenbasis Al Udeid angegriffen. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten. Dort sind Berichten zufolge normalerweise rund 10 000 Soldaten und ziviles Personal stationiert.
Auch die US-Vertretung in Saudi-Arabien wies Landsleute wegen „regionaler Spannungen“ an, militärische Einrichtungen in dem Königreich nur in dringenden Fällen zu besuchen. Der Betrieb der US-Vertretung im Land und konsularische Dienstleistungen liefen aber normal weiter.
Aktuell sind im Nahen Osten rund 40 000 Soldaten und andere US-Militärangehörige stationiert, viele davon auf Kriegsschiffen. Zu den dauerhaften Stützpunkten zählen auch Einrichtungen in Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien wie auch in Syrien, Jordanien und im Irak.
Anna Bolten
Dobrindt lehnt generellen Abschiebestopp nach Iran ab
Trotz der Unruhen in Iran lehnt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt einen generellen Abschiebestopp in das Land ab. „Ich sage noch einmal deutlich: Wir haben ein großes Interesse daran in Deutschland, dass wir Straftäter abschieben", sagte der CSU-Politiker bei einer Befragung im Bundestag. „Deswegen bin ich nicht bereit, einen Abschiebestopp zu verhängen, wo Straftäter sich dann auch noch davonmachen können."
Dobrindt betonte die Position der Bundesregierung, wonach die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden sollten. Dies müsse aber auf europäischer Ebene umgesetzt werden.
Zuvor hat das Bundesland Rheinland-Pfalz mit sofortiger Wirkung alle Abschiebungen nach Iran gestoppt. Die Landesregierung begründete ihre Entscheidung mit den jüngsten Gewalttaten des Regimes in Teheran gegen Demonstrierende. Der Abschiebestopp gilt zunächst für drei Monate, kann nach Angaben der Landesregierung aber verlängert werden. Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen fordern einen bundesweiten Abschiebestopp.
Anna Bolten
Berichte: USA ziehen Personal aus Stützpunkten um Iran ab
Die USA ziehen vorsorglich einen Teil ihres Personals von Stützpunkten in der Region um Iran ab. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Mitarbeiter der US-Regierung habe am Mittwoch davon berichtet. Zuvor hatte ein hochrangiger iranischer Regierungsmitarbeiter Reuters gesagt, die Islamische Republik habe Nachbarländer gewarnt, dass sie amerikanische Stützpunkte angreifen werde, sollte Iran Ziel von Militärschlägen der USA werden.
US-Präsident Donald Trump hat angesichts der steigenden Opferzahlen bei den Massenprotesten in Iran den Druck auf die Regierung in Teheran erhöht und Berichten zufolge verschiedene Optionen geprüft, unter anderem Militärschläge.
Anna Bolten
Irans Führung mobilisiert Anhänger für Trauerzüge für getötete Sicherheitskräfte
Irans politische Führung hat ihre Anhänger in der Hauptstadt Teheran mobilisiert. Aufnahmen des staatlichen Rundfunks zeigten Menschenmengen auf den Straßen, die an Trauerzügen für getötete Sicherheitskräfte teilnahmen, die bei den landesweiten Unruhen ums Leben gekommen waren.
Der Vorsitzende des Stadtrats, Mehdi Tschamran, zeigte sich unerschrocken angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump. „Wir bleiben auf der Straße wegen der Botschaft der Märtyrer und unseres geliebten Führers“, sagte er. Trumps Drohung müsse mit Füßen getreten werden. Der US-Präsident hatte Iran mit einem sehr harten Eingreifen der USA gedroht, seine Drohung aber nicht weiter ausgeführt.
Wie viele Polizisten und Sicherheitskräfte seit Beginn der Unruhen Ende Dezember ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt – offizielle Opferzahlen hat der Staat bislang nicht veröffentlicht. Das in den USA ansässige Aktivistennetzwerk HRANA bezifferte die Zahl der getöteten Demonstranten auf mehr als 2400. Es wäre die Niederschlagung von Protesten mit den meisten Toten in der jüngeren Geschichte Irans.
Anhänger der iranischen Führung nehmen am Trauerzug der Sicherheitskräfte teil, die bei den Protesten im Januar getötet wurden. Foto: Majid Asgaripour/via Reuters
Anna Bolten
Irans Justiz warnt vor Nutzung von Exil-Fernsehsender
Irans Justiz hat die Bevölkerung vor der Nutzung eines Exilsenders gewarnt, den viele Iraner trotz Internetsperre über TV-Satelliten empfangen können. Jegliche Zusammenarbeit, Interaktion und jeglicher Informationsaustausch mit dem persischsprachigen Sender Iran International seien verboten, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft einem Bericht des iranischen Rundfunks zufolge.
Anders als die staatlichen Fernsehprogramme, die starker Zensur unterliegen, berichtet Iran International ausführlich über die Protestwelle – auch mit vielen Hinweisen, die den Sender aus dem Land erreichen. Reporter vor Ort hat der Sender nicht. In Iran selbst ist der Konzern hinter Iran International als Terrororganisation eingestuft. In der Vergangenheit hatte die Staatsführung dem Sender mit Sitz in London vorgeworfen, im Auftrag von Saudi-Arabien negative Nachrichten über die Islamische Republik verbreiten zu wollen. Die Zeitung Guardian berichtete 2018, dass der Exilsender indirekt durch saudische Verbindungen finanziert werde. Das Medienunternehmen wies den Bericht zurück.
Anna Bolten
Männer reißen Flagge an iranischer Botschaft in Berlin herunter
Zwei Männer haben auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Berlin am Dienstagabend nach Angaben der Polizei die Flagge vom Mast gerissen. Danach wollten sie zwei historische Fahnen des Landes aufhängen, was ihnen jedoch nicht gelang, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer im Alter von 28 und 33 Jahren verließen laut Polizei das Gelände erst, als der Objektschutz Pfefferspray einsetzte. Auf dem Gehweg seien die beiden dann vorläufig festgenommen worden.
Nach den Angaben der Polizei in Berlin hatte sich bereits vor dem Vorfall an der iranischen Botschaft eine Gruppe von Menschen mit historischen Fahnen mehrmals dem Gebäude genähert. Kurz vor 23 Uhr hätten dann Menschen den Wachschutz abgelenkt, sodass die beiden Männer über den Zaun klettern konnten. Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben sechs Beteiligten einen Platzverweis. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Verletzung von Flaggen- und Hoheitszeichen ermittelt, wie der Sprecher sagte.
Anna Bolten
Irans Außenminister telefoniert mit französischem Kollegen
Nach der europäischen Kritik am gewaltsamen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat Irans Außenminister mit seinem französischen Kollegen telefoniert. In dem Gespräch mit Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot seien unter anderem die „Ereignisse der vergangenen Tage“ besprochen worden, schrieb Abbas Araghchi auf seinem Telegram-Kanal.
Araghchi verteidigte in dem Telefonat das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Ursprünglich friedliche Proteste seien durch „ausgebildete terroristische Elemente“ in Gewalt umgeschlagen. Er sprach von einer ausländischen Intervention in Iran.
Barrot hatte die blutige Niederschlagung der Massenproteste in Iran am Dienstag scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Im Parlament sprach er von einem „Ruf nach Freiheit“ und einer „friedlichen Revolte“, die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden. Auch Deutschland und weitere europäische Länder hatten die iranischen Vertreter als Zeichen des Protests einbestellt.
Nadja Lissok
Iran meldet Festnahme von Protestführern
Der iranische Sicherheitsapparat hat die Festnahme mutmaßlicher Protestführer im Westen des Landes gemeldet. Einige „Hauptverantwortliche für die Unsicherheit“ in der Provinz Tschaharmahal und Bachtiari seien vom Geheimdienst der Revolutionsgarden gefasst worden, berichtet der staatliche Rundfunk. Dort waren zu Beginn der Proteste Sicherheitskräfte und Demonstrierende heftig aufeinandergestoßen. Nachdem Sicherheitskräfte scharf auf Protestierende geschossen hatten, gab es in der Stadt Lordegan schwere Unruhen mit zahlreichen Todesopfern. Die strukturschwache Provinz gilt als Region mit starkem sozialem Zusammenhalt. Misstrauen gegenüber dem Staat und das harte Vorgehen ließen die Proteste hier früh eskalieren.