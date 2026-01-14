Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Personal verlässt US-Militärstützpunkt in Katar
Die USA haben Medienberichten zufolge damit begonnen, Truppen vom US-Militärstützpunkt Al Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha abzuziehen. „Hunderte Soldaten“ sollen in Sicherheit gebracht werden, heißt es von den US-Sendern CBS und NBC News. Dabei handele es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, schreiben mehrere Medien unter Berufung auf nicht genannte US-Beamte.
Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf die „aktuellen Spannungen in der Region“ ergriffen würden.
Die Truppen werden laut NBC News in andere Einrichtungen und Hotels in der Region verlegt. US-Präsident Donald Trump warnt die autoritäre Führung in Iran seit Tagen vor einer brutalen Niederschlagung der Proteste. Dabei hält er auch die Drohung eines militärischen Eingreifens aufrecht.
Nachdem sich die USA im Juni vergangenen Jahres dem Krieg Israels gegen Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert hatten, hatte Iran als Vergeltung die US-Luftwaffenbasis Al Udeid angegriffen. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten. Dort sind Berichten zufolge normalerweise rund 10 000 Soldaten und ziviles Personal stationiert.
Auch die US-Vertretung in Saudi-Arabien wies Landsleute wegen „regionaler Spannungen“ an, militärische Einrichtungen in dem Königreich nur in dringenden Fällen zu besuchen. Der Betrieb der US-Vertretung im Land und konsularische Dienstleistungen liefen aber normal weiter.
Aktuell sind im Nahen Osten rund 40 000 Soldaten und andere US-Militärangehörige stationiert, viele davon auf Kriegsschiffen. Zu den dauerhaften Stützpunkten zählen auch Einrichtungen in Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien wie auch im Irak, Syrien und Jordanien.
Iranische Nobelpreisträgerin: Raketen hätten Leben retten können
Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wirbt für militärische Aktionen gegen das Mullah-Regime. Dadurch könne die Protestbewegung in Iran unterstützt werden, während gleichzeitig zivile Opfer vermieden würden, sagte die Juristin und Menschenrechtsaktivistin der Deutschen Welle.
Die gezielte Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija durch Israel in Teheran vor etwa eineinhalb Jahren zeige, dass solche Interventionen ohne größeres Risiko möglich seien, behauptete Ebadi. Die Tötung des Hamas-Offiziellen führte damals zu extremen Spannungen in der Region. Das iranische Regime reagierte mit Drohungen und Angriffen im Oktober mit etwa 180 Raketen.
„Die Verhinderung des Massakers am iranischen Volk erfordert keinen umfassenden Krieg, sie erfordert nicht, noch mehr Menschen zu töten. Was wir fordern, ist kein Krieg, sondern konkrete Schritte, um das Töten von Zivilisten zu stoppen“, sagte Ebadi. Zugleich betont die Nobelpreisträgerin von 2003, dass Iran sich bereits in einem Krieg befinde, denn rund 12 000 Zivilisten seien inzwischen getötet worden. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. „Tatsächlich wären vielleicht sogar weniger Menschen in der Zeit getötet worden, wenn früher Raketen geschossen worden wären.“
Nach Ebadis Ansicht gehen die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die aktuellen Proteste vor als 2022. Damals bildeten sich Proteste unter dem Motto: „Women, Life, Freedom“ nach der Tötung der Kurdin Jina Mahsa Prounter. „Heute sind Sicherheitskräfte da draußen in der Menge und benutzen Kriegswaffen. Sie töten Zivilisten“, so die Nobelpreisträgerin. „Die Menschen sind komplett wehrlos.“
Dobrindt lehnt generellen Abschiebestopp nach Iran ab
Trotz der Unruhen in Iran lehnt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt einen generellen Abschiebestopp in das Land ab. „Ich sage noch einmal deutlich: Wir haben ein großes Interesse daran in Deutschland, dass wir Straftäter abschieben", sagte der CSU-Politiker bei einer Befragung im Bundestag. „Deswegen bin ich nicht bereit, einen Abschiebestopp zu verhängen, wo Straftäter sich dann auch noch davonmachen können."
Dobrindt betonte die Position der Bundesregierung, wonach die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden sollten. Dies müsse aber auf europäischer Ebene umgesetzt werden.
Zuvor hat das Bundesland Rheinland-Pfalz mit sofortiger Wirkung alle Abschiebungen nach Iran gestoppt. Die Landesregierung begründete ihre Entscheidung mit den jüngsten Gewalttaten des Regimes in Teheran gegen Demonstrierende. Der Abschiebestopp gilt zunächst für drei Monate, kann nach Angaben der Landesregierung aber verlängert werden. Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen fordern einen bundesweiten Abschiebestopp.
Berichte: USA ziehen Personal aus Stützpunkten um Iran ab
Die USA ziehen vorsorglich einen Teil ihres Personals von Stützpunkten in der Region um Iran ab. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Mitarbeiter der US-Regierung habe am Mittwoch davon berichtet. Zuvor hatte ein hochrangiger iranischer Regierungsmitarbeiter Reuters gesagt, die Islamische Republik habe Nachbarländer gewarnt, dass sie amerikanische Stützpunkte angreifen werde, sollte Iran Ziel von Militärschlägen der USA werden.
US-Präsident Donald Trump hat angesichts der steigenden Opferzahlen bei den Massenprotesten in Iran den Druck auf die Regierung in Teheran erhöht und Berichten zufolge verschiedene Optionen geprüft, unter anderem Militärschläge.
Irans Führung mobilisiert Anhänger für Trauerzüge für getötete Sicherheitskräfte
Irans politische Führung hat ihre Anhänger in der Hauptstadt Teheran mobilisiert. Aufnahmen des staatlichen Rundfunks zeigten Menschenmengen auf den Straßen, die an Trauerzügen für getötete Sicherheitskräfte teilnahmen, die bei den landesweiten Unruhen ums Leben gekommen waren.
Der Vorsitzende des Stadtrats, Mehdi Tschamran, zeigte sich unerschrocken angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump. „Wir bleiben auf der Straße wegen der Botschaft der Märtyrer und unseres geliebten Führers“, sagte er. Trumps Drohung müsse mit Füßen getreten werden. Der US-Präsident hatte Iran mit einem sehr harten Eingreifen der USA gedroht, seine Drohung aber nicht weiter ausgeführt.
Wie viele Polizisten und Sicherheitskräfte seit Beginn der Unruhen Ende Dezember ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt – offizielle Opferzahlen hat der Staat bislang nicht veröffentlicht. Das in den USA ansässige Aktivistennetzwerk HRANA bezifferte die Zahl der getöteten Demonstranten auf mehr als 2400. Es wäre die Niederschlagung von Protesten mit den meisten Toten in der jüngeren Geschichte Irans.
Anhänger der iranischen Führung nehmen am Trauerzug der Sicherheitskräfte teil, die bei den Protesten im Januar getötet wurden. Foto: Majid Asgaripour/via Reuters
Irans Justiz warnt vor Nutzung von Exil-Fernsehsender
Irans Justiz hat die Bevölkerung vor der Nutzung eines Exilsenders gewarnt, den viele Iraner trotz Internetsperre über TV-Satelliten empfangen können. Jegliche Zusammenarbeit, Interaktion und jeglicher Informationsaustausch mit dem persischsprachigen Sender Iran International seien verboten, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft einem Bericht des iranischen Rundfunks zufolge.
Anders als die staatlichen Fernsehprogramme, die starker Zensur unterliegen, berichtet Iran International ausführlich über die Protestwelle – auch mit vielen Hinweisen, die den Sender aus dem Land erreichen. Reporter vor Ort hat der Sender nicht. In Iran selbst ist der Konzern hinter Iran International als Terrororganisation eingestuft. In der Vergangenheit hatte die Staatsführung dem Sender mit Sitz in London vorgeworfen, im Auftrag von Saudi-Arabien negative Nachrichten über die Islamische Republik verbreiten zu wollen. Die Zeitung Guardian berichtete 2018, dass der Exilsender indirekt durch saudische Verbindungen finanziert werde. Das Medienunternehmen wies den Bericht zurück.
Männer reißen Flagge an iranischer Botschaft in Berlin herunter
Zwei Männer haben auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Berlin am Dienstagabend nach Angaben der Polizei die Flagge vom Mast gerissen. Danach wollten sie zwei historische Fahnen des Landes aufhängen, was ihnen jedoch nicht gelang, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer im Alter von 28 und 33 Jahren verließen laut Polizei das Gelände erst, als der Objektschutz Pfefferspray einsetzte. Auf dem Gehweg seien die beiden dann vorläufig festgenommen worden.
Nach den Angaben der Polizei in Berlin hatte sich bereits vor dem Vorfall an der iranischen Botschaft eine Gruppe von Menschen mit historischen Fahnen mehrmals dem Gebäude genähert. Kurz vor 23 Uhr hätten dann Menschen den Wachschutz abgelenkt, sodass die beiden Männer über den Zaun klettern konnten. Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben sechs Beteiligten einen Platzverweis. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Verletzung von Flaggen- und Hoheitszeichen ermittelt, wie der Sprecher sagte.
Irans Außenminister telefoniert mit französischem Kollegen
Nach der europäischen Kritik am gewaltsamen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat Irans Außenminister mit seinem französischen Kollegen telefoniert. In dem Gespräch mit Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot seien unter anderem die „Ereignisse der vergangenen Tage“ besprochen worden, schrieb Abbas Araghchi auf seinem Telegram-Kanal.
Araghchi verteidigte in dem Telefonat das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Ursprünglich friedliche Proteste seien durch „ausgebildete terroristische Elemente“ in Gewalt umgeschlagen. Er sprach von einer ausländischen Intervention in Iran.
Barrot hatte die blutige Niederschlagung der Massenproteste in Iran am Dienstag scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Im Parlament sprach er von einem „Ruf nach Freiheit“ und einer „friedlichen Revolte“, die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden. Auch Deutschland und weitere europäische Länder hatten die iranischen Vertreter als Zeichen des Protests einbestellt.
Iran meldet Festnahme von Protestführern
Der iranische Sicherheitsapparat hat die Festnahme mutmaßlicher Protestführer im Westen des Landes gemeldet. Einige „Hauptverantwortliche für die Unsicherheit“ in der Provinz Tschaharmahal und Bachtiari seien vom Geheimdienst der Revolutionsgarden gefasst worden, berichtet der staatliche Rundfunk. Dort waren zu Beginn der Proteste Sicherheitskräfte und Demonstrierende heftig aufeinandergestoßen. Nachdem Sicherheitskräfte scharf auf Protestierende geschossen hatten, gab es in der Stadt Lordegan schwere Unruhen mit zahlreichen Todesopfern. Die strukturschwache Provinz gilt als Region mit starkem sozialem Zusammenhalt. Misstrauen gegenüber dem Staat und das harte Vorgehen ließen die Proteste hier früh eskalieren.
Analysten: Proteste in Iran nehmen nach staatlicher Repression ab
In Iran sind die Proteste einem Bericht des amerikanischen Critical Threats Project (CTP) zufolge am Dienstag abgeflacht. Der Analyse nach wurden nur noch sieben Proteste in sechs Provinzen registriert, am vergangenen Donnerstag zählte das CTP noch 156 Demonstrationen in 27 der 31 iranischen Provinzen. Das Critical Threats Project wird von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben. Die am Dienstag gemeldeten Proteste seien vor allem in großen Städten wie Teheran, Esfahan und Täbris dokumentiert worden.
Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der Internetsperre nur wenige Informationen aus Iran nach außen gelangen: Die Autoren schätzen deshalb mit geringer bis mittlerer Sicherheit, dass es mehr als die sieben Demonstrationen gegeben habe. Zudem betonen die Autoren die hohe Zahl an Todesopfern bei den Unruhen, die sich allerdings nicht unabhängig verifizieren ließ. „Das Ausmaß an Brutalität könnte die Demonstrierenden entmutigen und die Häufigkeit der Protestaktivität verringern“, wird im Bericht gemutmaßt.
In der Analyse des Critical Threats Project erwähnen die Autoren darüber hinaus, dass Russland dem iranischen Regime womöglich dabei helfe, die Proteste zu unterdrücken. Sie stützen die Annahme darauf, dass die US-amerikanische Tageszeitung Politico am Dienstag berichtete, dass Russland Iran russische Spartak-Panzerfahrzeuge und Kampfhubschrauber geliefert habe. Iran habe diese Systeme vor Beginn der Proteste erhalten und laut CTP sei es wahrscheinlich, dass das Regime sie gegen Protestanten einsetze würde. Es sei den Autoren zufolge zumindest äußerst unwahrscheinlich, dass Iran solche Ausrüstung für einen konventionellen Krieg braucht.
EU-Parlamentspräsidentin erwartet klare Haltung der Mitgliedsländer
EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola fordert von den EU-Staaten eine deutlich stärkere Unterstützung für die Proteste in Iran. „Wir sind der Meinung, dass 2026 das Jahr sein sollte, in dem Diktaturen enden“, sagte Metsola in einem Interview des Senders Euronews. Es sei nun an der Zeit zu sagen, dass das Regime in Iran am Ende sei. Die EU könne sich für Freiheit einsetzen und Entschlossenheit, Stärke und auch Klarheit zeigen.
Metsola verwies darauf, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz in diese Richtung geäußert hatte. „Wir sehen die letzten Tage und Wochen dieses Regimes“, sagte der Kanzler. Metsola selbst hatte bereits am Montag allen offiziellen Vertretern der Islamischen Republik Iran den Zutritt zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments verboten. Weitreichendere Sanktionen kann das Europäische Parlament nicht verhängen. Dies ist dem Rat der Mitgliedstaaten vorbehalten.
„Dieses Haus wird nicht an der Legitimierung eines Regimes mitwirken, das sich durch Folter, Unterdrückung und Mord an der Macht hält“EU-Parlamentspräsidentin Metsola in einem X-Post
Internet in Iran soll weiter gesperrt sein
Mehreren Berichten zufolge soll das Internet in Iran weiterhin gesperrt sein – entgegen den Angaben der Regierung über eine mögliche Aufhebung am Montag. Die gemeinnützige Organisation NetBlocks, die Internetstörungen weltweit überwacht, meldet auf X, dass Messwerten zufolge Iran weiterhin offline ist. Damit dauere der Ausfall nun schon mehr als 132 Stunden, also mehr als fünf Tage. Am Dienstag meldete auch die Menschenrechtsorganisation HRANA, dass das Internet noch abgestellt sei.
NetBlocks on Twitter / X
⚠️ Update: Metrics show #Iran remains offline as the country wakes to another day of digital darkness.With the internet blackout now past its 132nd hour, early reports indicate thousands of casualties. The true extent of the killings is obscured by the absence of connectivity. pic.twitter.com/KVNqOTH848— NetBlocks (@netblocks) January 14, 2026
x.com
Seit vergangenen Donnerstagabend blockiert der iranische Staatsapparat das Internet für die Bevölkerung. Am Montag hatte sich die Regierung zwar zu einer möglichen Aufhebung der Sperre geäußert, seitdem scheint aber nichts passiert zu sein. Durch die Internetsperren und Telefonblockade will die iranische Führung in der Regel die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Zudem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste unterdrückt werden. Informieren konnten sich Menschen im Land in den vergangenen Tagen teilweise über Exilsender, die ihre Programme über Satelliten-Fernsehen ausstrahlen. In mehreren Teilen der Hauptstadt Teheran haben Sicherheitskräfte jedoch begonnen, Satellitenschüsseln von den Hausdächern zu beschlagnahmen – eine alte Praxis aus der Zeit vor dem Internet. Satellitenschüsseln sind offiziell verboten. Am Dienstag konnten Iranerinnen und Iraner erstmals wieder ins Ausland telefonieren.
26 Jahre alter Demonstrant soll hingerichtet werden
Einer kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll der 26 Jahre alte Demonstrant Erfan Soltani am heutigen Mittwoch hingerichtet werden. Auch ein Angehöriger bestätigte der BBC, dass seiner Familie mitgeteilt wurde, dass das Todesurteil vollstreckt würde. Er sei vergangene Woche bei Demonstrationen in der Nähe von Teheran festgenommen worden. „In einem extrem schnellen Verfahren, innerhalb von nur zwei Tagen, hat das Gericht das Todesurteil ausgesprochen“, sagte der Angehörige dem persischen Ableger der britischen Sendeanstalt.
Hengaw Organization for Human Rights on Twitter / X
Erfan Soltani, a resident of Fardis, Karaj, who was arrested during recent protests in the city, is facing the imminent execution of a death sentence following a rapid and opaque judicial process.https://t.co/AavgRh5kFR— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 12, 2026
x.com
Trump droht mit scharfer Reaktion auf Hinrichtungen in Iran
Angesichts von Berichten über bevorstehende Hinrichtungen in Iran haben die USA der Führung in Teheran mit Konsequenzen gedroht. Sollte das Regime anfangen, Demonstranten zu hängen, werde es eine sehr scharfe Reaktion geben, sagte US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Sender CBS. „Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.“ Das US-Außenministerium forderte zudem alle amerikanischen Staatsbürger auf, Iran umgehend zu verlassen. Trump erneuerte auf seiner Plattform Truth Social sein Hilfsversprechen an die Protestierenden und rief sie auf, die Namen der Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen müssten.
Die Proteste in Iran dauern seit Ende Dezember an. Während die iranischen Behörden die Zahl der Todesopfer auf rund 2000 beziffern, meldete die Menschenrechtsorganisation HRANA am Mittwoch, dass mehr als 2500 Menschen getötet wurden, darunter überwiegend Demonstranten, aber auch Regierungsmitarbeiter und unbeteiligte Zivilisten. Fast 17 000 Menschen seien außerdem festgenommen worden. Um die Informationsblockade der Regierung zu umgehen, ist in Iran einem Bericht zufolge nun der Satelliten-Internetdienst Starlink kostenlos verfügbar. International wachsen die Spannungen: Russland verurteilte eine Einmischung von außen, während der iranische UN-Botschafter die USA und Israel in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat für die Gewalt verantwortlich machte.
Prominente fordern stärkeren Druck auf Iran
Mehrere prominente Persönlichkeiten fordern von der Bundesregierung eine deutlich härtere Haltung gegenüber dem iranischen Regime. In einem dem Tagesspiegel vorliegenden Aufruf appellieren sie an die Politik, die iranische Oppositionsbewegung stärker zu unterstützen und „endlich massiven Druck auf das iranische Regime auszuüben“. „Halbherzige Appelle reichen nicht“, heißt es in dem Schreiben.
In dem Aufruf wird das Vorgehen der Führung in Teheran scharf verurteilt. „Was wir derzeit sehen, ist ein systematischer Krieg eines autoritären Regimes gegen die eigene Bevölkerung“, schreiben die Unterzeichner mit Blick auf die Abschaltung des Internets und Berichte über massive Gewalt. Trotz der Repressionen protestierten die Menschen weiter für ihre Freiheit – das verdiene „nicht nur unsere Bewunderung, sondern auch unsere aktive Unterstützung“.
Unterzeichnet ist der Appell von knapp drei Dutzend Prominenten, darunter die Schauspielerinnen Bibiana Beglau, Luisa Gaffron und Katja Riemann, die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal sowie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die Bundesregierung solle sich für die Aufhebung der Internetsperre, ein Ende der Gewalt, die Abschaffung der Todesstrafe und die Freilassung aller politischen Gefangenen einsetzen. Zudem fordern die Unterzeichner einen sofortigen Abschiebestopp nach Iran.
