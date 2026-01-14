Schah-Sohn ruft zum Weiterkämpfen auf

Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, fordert seine Landsleute auf, weiter Widerstand zu leisten. "Kämpft weiter, wie ihr es bisher getan habt", sagt er in einer Videonachricht auf X. Die Menschen sollten sich vom Regime nicht einreden lassen, dass alles wieder normal werde. "Nach all den Massakern liegt ein Meer aus Blut zwischen uns und diesem Regime."

Genau wie seine Mutter, Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi forderte er das Militär auf, sich den Protesten anzuschließen. "Ihr seid die nationale Armee Irans, nicht die Armee der Islamischen Republik." Die Armee habe die Pflicht, das Leben der eigenen Landsleute zu schützen. "Die Zeit drängt."

Reza Pahlavi lebt im Exil in den USA. Von dort aus versucht der ehemalige Kronprinz dieser Tage, sich als politische Führungsfigur für die Zeit nach einem möglichen Regimesturz zu positionieren. Doch die iranische Opposition ist zersplittert, viele Demonstrierende lehnen eine Monarchie explizit ab.