Nach der von den E3 angestoßenen Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Iran bereitet das iranische Parlament ein Gesetz vor, das den Austritt des Landes aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) vorsieht. Nach den israelischen und US-Angriffen auf Irans Atomanlagen im Juni und der Reaktivierung der UN-Sanktionen durch die E3-Staaten – Deutschland, Frankreich und Großbritannien – sehe das Parlament keine Veranlassung für eine weitere NPT-Mitgliedschaft, sagte der Sprecher der parlamentarischen Sicherheitskommission laut einer Nachrichtenagentur. Laut Verfassung hat Irans oberster Führer Ali Chamenei das letzte Wort bei strategischen Belangen.