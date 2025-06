Nach den US-Angriffen in Iran werden amerikanische Standorte und Einrichtungen auch in Deutschland besser geschützt. Teheran unterhält ein Netzwerk von mutmaßlich Tausenden Agenten und Handlangern im Ausland, die nun aktiv werden könnten.

Von Markus Balser und Christoph Koopmann, Berlin

Was braut sich da auch für Deutschland gerade zusammen? Informationen, die in deutschen Behörden aus anderen EU-Staaten einlaufen, lassen nichts Gutes erahnen. Einige Tausend Fotos und Videos stellten griechische Fahnder am Wochenende bei einem 26-Jährigen sicher, der auf der griechischen Insel Kreta den US- und Nato-Luft- und Marinestützpunkt Souda ausgekundschaftet haben soll. So berichtet es der griechische Sender ERT News unter Berufung auf Griechenlands Geheimdienst.