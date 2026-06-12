Am Donnerstagabend gingen im Weißen Haus einige Anrufe ein. Der Emir von Katar rief an, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der Stabschef der pakistanischen Armee. Sie alle, so schreibt das US-Medium Politico, hätten Donald Trump dieselbe Botschaft überbracht: Ein Abkommen mit Iran sei nah. Der amerikanische Präsident solle daher bitte auf die Angriffe auf Iran verzichten, die er für die Nacht angekündigt hatte.
Iran und USAGibt es am Wochenende einen Deal?
Lesezeit: 3 Min.
US-Präsident Trump sagt weitere Angriffe auf Iran ab und macht Hoffnung auf eine direkt bevorstehende Einigung. Iran hätte sich dann bei wichtigen Punkten durchgesetzt.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Lesen Sie mehr zum Thema