US-Präsident Trump sagt weitere Angriffe auf Iran ab und macht Hoffnung auf eine direkt bevorstehende Einigung. Iran hätte sich dann bei wichtigen Punkten durchgesetzt.

Am Donnerstagabend gingen im Weißen Haus einige Anrufe ein. Der Emir von Katar rief an, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der Stabschef der pakistanischen Armee. Sie alle, so schreibt das US-Medium Politico, hätten Donald Trump dieselbe Botschaft überbracht: Ein Abkommen mit Iran sei nah. Der amerikanische Präsident solle daher bitte auf die Angriffe auf Iran verzichten, die er für die Nacht angekündigt hatte.