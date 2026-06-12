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Iran und USAGibt es am Wochenende einen Deal?

Lesezeit: 3 Min.

Laut Trump könnte ein Abkommen schon „übers Wochenende in Europa“ unterzeichnet werden, möglicherweise in Genf.
Laut Trump könnte ein Abkommen schon „übers Wochenende in Europa“ unterzeichnet werden, möglicherweise in Genf. Kevin Lamarque/REUTERS

US-Präsident Trump sagt weitere Angriffe auf Iran ab und macht Hoffnung auf eine direkt bevorstehende Einigung. Iran hätte sich dann bei wichtigen Punkten durchgesetzt.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Am Donnerstagabend gingen im Weißen Haus einige Anrufe ein. Der Emir von Katar rief an, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der Stabschef der pakistanischen Armee. Sie alle, so schreibt das US-Medium Politico, hätten Donald Trump dieselbe Botschaft überbracht: Ein Abkommen mit Iran sei nah. Der amerikanische Präsident solle daher bitte auf die Angriffe auf Iran verzichten, die er für die Nacht angekündigt hatte.

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