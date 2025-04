Die Explosion im Hafen von Bandar Abbas am Persischen Golf ist den iranischen Behörden zufolge durch schlampigen Umgang mit Chemikalien ausgelöst worden. Das Innenministerium wies am Sonntag Medienberichte zurück, wonach die Detonation im Zusammenhang mit Treibstoff für ballistische Raketen stehe. Solche Berichte seien von Feinden Irans beeinflusst. In der Gegend des Hafens von Bandar Abbas gebe es keinerlei militärische Güter. Die genaue Ursache der Explosion vom Samstag müsse aber noch ermittelt werden. Die Feuerwehr hat den Behörden zufolge etwa 90 Prozent der Brände gelöscht und die Lage unter Kontrolle. Hinweise, dass der iranische Widersacher Israel verantwortlich ist, gab es nicht.Die Zahl der gemeldeten Opfer stieg unterdessen weiter: Es seien mindestens 28 Menschen tot, meldeten Staatsmedien. Mehr als 750 seien verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin bot Iran Hilfe an, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA am Sonntag berichtete. Beide Staaten sehen sich als Widersacher der USA und kooperieren auf verschiedenen Gebieten.