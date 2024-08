Bei einem schweren Busunfall sind in Iran mindestens 28 pakistanische Pilger ums Leben gekommen. 23 weitere Menschen seien bei dem Unglück in der zentralen Provinz Yazd verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. 14 verletzten Insassen seien in einem kritischen Zustand. Die Pilger waren auf dem Weg in den Irak, zu dem für Schiiten wichtigen Gedenkfest Arbain. Ein von Irna veröffentlichtes Foto zeigte einen schwer beschädigten Bus, der auf dem Dach lag, sowie eine teils eingestürzte Häuserfront im Hintergrund. Irna zufolge sollen die Toten und Verletzten in ihre Heimat nach Pakistan geflogen werden. Grund für den Unfall sei ein technisches Versagen der Bremsen auf einem steilen Straßenabschnitt, so der Leiter der lokalen Verkehrspolizei. Der Fahrer habe die Kontrolle über den Bus verloren.