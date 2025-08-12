Im zwölf Tage langen Krieg gegen Israel haben iranische Sicherheitsbehörden offiziellen Angaben zufolge rund 21 000 Menschen festgenommen. Es seien 261 Personen wegen Spionageverdachts und 172 wegen unerlaubter Foto- und Videoaufnahmen festgenommen worden, erklärte Polizeisprecher Said Montaser-ol-Mahdi laut staatlichem Rundfunk. Im Krieg Mitte Juni seien außerdem mehr als 40 000 Polizeikräfte rund um die Uhr auf den Straßen im Einsatz gewesen, fügte der General hinzu. Landesweit wurden demnach mehr als 1000 Kontrollpunkte eingerichtet. Im Juni hatte Israel gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen in Iran bombardiert.