Ein 20-jähriger, in Sachsen-Anhalt wohnender Iraker ist wegen Terrorismusverdacht am Freitagabend aus Niedersachsen in seine Heimat abgeschoben worden. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hatte der Iraker eine schwere Gewalttat geplant, teilten die Innenministerien der beiden Länder am Samstag mit. Mit der Abschiebung sei ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot verbunden. Medienberichten zufolge soll der Mann einen Anschlag auf den hannoverschen Weihnachtsmarkt geplant haben. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sprach von einer länderübergreifend "sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit mehrerer Behörden".