Der irakische Premier ist zu Besuch in Deutschland. In seiner Heimat steht er vor schier unlösbaren Aufgaben. Berlin muss nach dem geplanten Rückzug der Amerikaner über die Rolle der Bundeswehr entscheiden.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Wenn der irakische Premier Mustafa al-Kadhimi von seiner Europareise nach Bagdad zurückkehrt, erwarten ihn am Wochenende wieder Proteste gegen seine Regierung. Die zumeist jungen Demonstranten prangern die grassierende Korruption an, wenden sich gegen das Proporzsystem, nach dem Posten, Einfluss und auch Geld aufgeteilt werden zwischen den religiösen und ethnischen Gruppen des Landes. Sie beklagen die Wirtschaftskrise des Ölstaates und den Einfluss Irans.

Es sind Herausforderungen, auf die auch Kanzlerin Angela Merkel verweist, als sie Kadhimi am Dienstag in Berlin auf der zweiten Station seiner Reise empfängt, die ihn am Montag nach Paris führte und mit einem Besuch in London endet. Von "sehr massiven Spannungen in der Region" spricht Merkel, was vor allem auf die unvermindert scharfe Konfrontation zwischen den USA und Iran gemünzt ist, von der anhaltenden Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Vorgezogene Wahlen sollen aus der politischen Krise führen

Die Kanzlerin begrüßt Kadhimis Willen zu Reformen bei der Bekämpfung der Korruption und "dem staatlichen Gewaltmonopol" - ein vornehm verpackter Hinweis, dass einige schwer bewaffnete schiitische Milizen längst einen Staat im Staate bilden. Die wichtigsten dieser Gruppen, Kataib Hisbollah, die Badr-Organisation und Asaib Ahl al-Haq, nehmen ihre Befehle von den iranischen Revolutionsgarden entgegen, nicht von Kadhimi, der versucht ihren Einfluss zu beschneiden.

Der frühere Geheimdienstchef, 53, ist erst im Mai ins Amt gekommen - mit dem Auftrag, vorgezogene Parlamentswahlen im Juni kommenden Jahres zu organisieren. Mit ihnen soll die politische Krise beendet werden, in der sich das vom Krieg gegen den IS ausgezehrte und politisch zersplitterte Land seit der Wahl im Mai 2018 befindet. Massenproteste hatten seinen Vorgänger zum Rücktritt gezwungen. Kadhimi versucht, eine Balance zwischen den pro-iranischen Kräften im Irak und den Amerikanern zu finden, die den Kurden und einem Teil der Sunniten nach wie vor als Schutzmacht gelten. Es ist eine fast unmögliche Aufgabe.

Eine Schließung der US-Botschaft könnte die Konflikte im Land verschärfen

Die US-Regierung, zu der Kadhimi naturgemäß über enge Kontakte verfügte, hatte seine Ernennung begrüßt. Jüngst aber drohte Außenminister Mike Pompeo mit der Schließung der US-Botschaft in Bagdad, nachdem schiitische Milizen immer wieder die Mission in der Grünen Zone der Hauptstadt und auch Stützpunkte der US-Truppen im Irak mit Raketen attackierten. Vor wenigen Tagen erst brannten sie die Repräsentanz der wichtigsten Kurden-Partei in Bagdad nieder. Die Attacken gelten auch als Versuch, Kadhimi seine Grenzen aufzuzeigen.

Ein abrupter Rückzug der Amerikaner, so fürchten viele in Bagdad, würde die ohnehin massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten drastisch verschärfen und eine Spirale der Gewalt in Gang setzen, die in einen neuen Bürgerkrieg führen könnte. Kürzlich hat ein Sprecher von Kataib Hisbollah eine einseitige Waffenruhe verkündet, die Milizen würden vorerst keine US-Einrichtungen mehr attackieren. Wie lang das gilt, ist offen. Die Amerikaner sollen mit Angriffen auf die Milizen gedroht haben. Offiziell bestätigen will das freilich niemand.

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, das Kontingent im Irak von 5200 auf 3000 Soldaten zu reduzieren, die Truppen sollen auf wenigen Stützpunkten konzentriert werden. Ihre Präsenz sei aber weiter erforderlich, um den Kampf gegen die Überreste des IS fortzuführen, hatte Kadhimi im September nach einem Besuch im Weißen Haus gesagt. Die Zahl der Anschläge im Irak steigt seit einigen Monaten wieder an.

Nicht festlegen wollte sich Kadhimi, wie lange die Amerikaner noch im Irak bleiben könnten. Das Parlament hatte den vollständigen Abzug gefordert, nachdem die USA im Januar auf dem Flughafen von Bagdad bei einem Drohnenangriff Qassim Soleimani getötet hatten, den Befehlshaber der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden, und mit ihm Abu Mahdi al-Muhandis, einen mit Iran verbundenen Kommandeur schiitischer Milizen.

Detailansicht öffnen Die Ausbildungshilfe der Bundeswehr für die irakischen Sicherheitskräfte - hier mit kurdischen Peschmerga im Jahr 2014 bei Erbil - ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nur eingeschränkt möglich. Die irakische Seite würde sie aber gerne fortgesetzt sehen. (Foto: Sebastian Wilke/dpa)

Ein Rückzug der Amerikaner würde auch das Engagement der Bundeswehr im Irak infrage stellen, dessen Wert Kadhimi in Berlin hervorhob. Merkel sagte ihm zu, unter dem Dach der von den USA geführten internationalen Militärkoalition gegen den IS und der Nato-Mission den Irak bei der Stabilisierung weiter zu unterstützen. Der Bundestag berät Ende des Monats über die Verlängerung des Mandats für die bis zu 500 Soldaten. Es umfasst den Einsatz von Tankflugzeugen, Lufttransportkapazitäten und ein Radar zur Luftraumüberwachung. Die Ausbildungshilfe der Bundeswehr für irakische Sicherheitskräfte soll fortgesetzt werden, ist wegen der Corona-Pandemie aber stark eingeschränkt. Derzeit sind 270 Bundeswehrsoldaten im Irak.

Die niedrigen Ölpreise verschärfen die Wirtschaftskrise

Die Sicherheitslage indes ist entscheidend für die Unterstützung beim Wiederaufbau und die wirtschaftliche Zusammenarbeit, deren Verstärkung sich Kadhimi wünscht, vor allem im Energiesektor. Siemens arbeitet an der Modernisierung des notorisch überlasteten Stromnetzes und dem Bau von Kraftwerken. Deutschland könne auch zur Diversifizierung der stark auf die Ölindustrie ausgerichteten Wirtschaft beitragen, sagte Merkel.

Die niedrigen Ölpreise haben die Wirtschaftskrise im Irak verschärft. Dazu kommen Einbußen durch die Corona-Epidemie; im September erlebte das Land neue Höchstwerte mit mehr als 5000 Neuinfektionen pro Tag. Auch hier sagte Merkel weitere Hilfe zu durch die Lieferung von Schutzbekleidung, Beatmungsgeräte und die Ausbildung von medizinischem Personal.