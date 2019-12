Im Irak haben mehrere Hundert Demonstranten die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert. Die Demonstranten zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, berichteten Augenzeugen am Dienstag. Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten und Flaggen der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten schwenkten.

In der besonders gesicherten "Grünen Zone" im Stadtzentrum von Bagdad, in der sich viele Ministerien und Botschaften befinden, versammelten sich weitere Demonstranten und versuchten, in Richtung US-Botschaft zu marschieren.

Trump sei "sehr geduldig" gewesen

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die USA haben ihre Luftangriffe verteidigt. US-Präsident Donald Trump sei angesichts der iranischen Aggressionen "sehr geduldig" gewesen, sagte der Iran-Sondergesandte des US-Außenministeriums, Brian Hook, am Montag. "Wir haben wiederholt klargemacht, dass wir entschlossen handeln werden, falls wir vom Regime oder seinen Stellvertretern angegriffen werden."

In den vergangenen zwei Monaten habe es elf Angriffe gegen amerikanische Truppen oder US-Bürger im Irak gegeben, sagte Hook. Bei einem Angriff auf eine irakische Militärbasis, auf der sich auch US-Soldaten und Angestellte befanden, wurden zuletzt ein US-Bürger getötet und vier amerikanische Soldaten verletzt. Die USA machen die Miliz für Angriffe auf US-Personal im Irak verantwortlich.

Die von Iran unterstützte Miliz kündigte derweil Vergeltung für die Angriffe an. "Das Blut der Märtyrer und der Verwundeten wird nicht vergeblich sein und unsere Antwort gegen die US-Kräfte im Irak wird scharf sein", sagte der stellvertretende Anführer, Abu Mahdi al-Mohandis, laut Al-Sumaria TV. Auch Iraks Präsident Barham Salih bezeichnete die Angriffe am Montag als Verletzung der irakischen Souveränität. Am Montag kam es in mehreren Städten des Iraks zu Demonstrationen gegen die Vereinigten Staaten.