USA greifen Milizen an

Die USA haben nach eigenen Angaben mehrere Angriffe gegen schiitische Milizen im Irak und in Syrien geflogen. Fünf Ziele der sogenannten Hisbollah-Brigaden seien angegriffen worden, so ein Sprecher des Pentagon. Darunter seien Waffenlager und Kommandozentren. Die Luftangriffe seien eine Reaktion auf die anhaltenden Attacken der schiitischen Miliz gegen US-Truppen im Irak. Nach Berichten lokaler Medien gab es bei den Angriffen mehrere Tote und Verletzte. Am Freitag waren bei einem Raketenangriff auf eine Militärbasis bei Kirkuk ein US-Bürger getötet und vier weitere verletzt worden. Die irakische Basis, auf der sich die US-Kräfte befanden, sei mit mehr als 30 Raketen angegriffen worden.